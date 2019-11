El Concello de Ribadeo ha hecho pública de nuevo su preocupación y malestar respecto a la aportación de la Xunta de Galicia destinada a la renovación del campo de fútbol municipal Pepe Barrera.

Para ello ha difundido una serie de imágenes en las que la participación de la Xunta se resume con una bolsa de pipas.

Este tema no es nuevo, ya en marzo Fernando Suárez esperaba que el Gobierne gallego tuviera "sentidiño" e incrementara esa partida para que la cantidad suministrada por Deputación, Concello y Gobierno autonómico fueran la misma o similar.

Darío Campos, cuando estaba al frente de la Deputación de Lugo también incidió sobre el asunto: "Sen o apoio do PP, aprobouse a moción do Goberno provincial para que Deputación, Concello e Xunta financien a partes iguais, con 140.000 euros cada administración, a rehabilitación do Pepe Barrera, pero o PP négase a que a Xunta achegue máis de 46.000 euros"

PEPE BARRERA. El campo de fútbol ribadense Pepe Barrera está aquejado de severos problemas de drenaje que obligan a suspender partidos y que entorpecen la actividad del deporte base, del que participan cientos de jóvenes.