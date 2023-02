El Concello de Lugo dice que la Xunta discrimina al Breogán

Una discriminación. Una situación insólita. El concejal de Deportes de Lugo, Mauricio Repetto, reflexionó en un comunicado de prensa trasladado a los medios este viernes por qué existe lo que, según él, es un agravio comparativo entre las ayudas que recibe de parte de la Xunta de Galicia el Breogán respecto al Obradoiro.

Según Repetto, el equipo santiagués recibe ocho veces más dinero que el lucense, en concreto y en palabras del concejal de Lugo "falamos de 45.000 euros para a entidade lucense fronte a máis de 360.000 euros para a compostelá". Repetto considera que esta situación es una clara discriminación por parte de la Xunta y señala que "resulta insólito que poida existir esta diferencia" entre dos equipos que militan en la misma categoría actualmente, esto es, la Liga Endesa, el mayor escalafón del baloncesto español masculino.

"Non estamos en contra das axudas a outros clubs, pero pedimos equidade con Lugo", señala el concejal lucense, que añade que la que recibe el conjunto celeste desde la administración gallega es un ejemplo más de la discriminación con la ciudad de Lugo.

El concejal de Deportes insistió en la citada nota de prensa en el agravio comparativo del Gobierno gallego con la entidad que preside José Antonio Caneda, "tendo en conta que a Administración autonómica achegou 45.000 euros no 2022 a través dun contrato de patrocinio, fronte aos máis de 360.000 euros que concedeu ao Obradoiro polo mesmo concepto", dice Repetto.

😡 🏀 Resulta insólita a discriminación que sofre o @CBBreogan por parte da Xunta que recibe unha 1/8 das axudas que obtiveron outros clubs o ano pasado, como o caso do Obradoiro de Santiago, a pesar de estar os dous equipos na mesma categoría deportivas #ForzaBreo pic.twitter.com/ilw7L7NK8x — Lara Méndez López (@LaraMendezLopez) February 17, 2023

El edil lucense añade que no está en contra de las cantidades que recibe el Obradoiro pero afirma que cree que los clubes deportivos que militan en la misma categoría deberían recibir las mismas ayudas o muy similares. "Nós non estamos en contra das cantidades que reciben outras entidades, desde logo, o que pedimos é equidade porque non podemos permitir os agravios constantes da Xunta de Galicia con Lugo, agravios que chegan tamén ao aspecto deportivo", señala Mauricio Repetto.

Por eso, el edil cree que la Xunta tiene ahora la posibilidad de igualar este tipo de ayudas. "Non podemos obviar que a participación dos clubs deportivos galegos nas competicións profesionais son unha oportunidade para o seu redimensionamento, pero tamén unha oportunidade de recoñecemento e posta en valor do noso territorio, porque o Breogán é un dos mellores embaixadores do municipio", dice.

Repetto adelanta que el Concello solicitará explicaciones a la Xunta por el trato que considera discriminatorio respecto al club lucense, y reclamará que este sea acorde con los logros de la entidad y la categoría en que compite.