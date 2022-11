Duro comunicado del CD Lugo por los últimos arbitrajes: "Nos sentimos perjudicados"

El CD Lugo ha pedido, a través de un comunicado, "unificación de criterio en las decisiones arbitrales" después de las polémicas, especialmente con las manos, de los últimos encuentros que ha disputado.

"El perjuicio sufrido pone de manifiesto la necesidad de ahondar en la unificación de criterio de las decisiones arbitrales adoptadas sobre el césped, y en la búsqueda de mayor transparencia de las situaciones de intervención del VAR", indica el Lugo.

El conjunto gallego considera que en esos "procesos el rigor y la buena praxis deben primar por encima de todo". "Son ya varias situaciones muy evidentes, en las que el equipo ha resultado claramente perjudicado en decisiones de relevancia y que han condicionado los resultados deportivos obtenidos", añade.

El Lugo traslada en el texto "su disconformidad y hondo malestar con varias de las recientes actuaciones arbitrales sucedidas en sus choques en LaLiga SmartBank y que han generado un sentimiento de impotencia e injusticia en el seno de la familia" rojiblanca.

"Entendiendo la dificultad de la labor arbitral, y respetando a los estamentos y profesionales que en ella se desarrollan, el Lugo se considera, mayoritariamente, perjudicado hasta la fecha por diferentes polémicas actuaciones arbitrales, que están dificultando su desempeño en la competición", advierte.

La entidad que preside Tino Saqués recuerda que es el que más temporadas consecutivas lleva en Segunda División, tiempo en el que ha trabajado "duramente con humildad y respeto para elevar el nivel de la competición" con la confianza de que "todos los agentes intervinientes estén a la altura esperada". "La disputa de este campeonato supone un reto apasionante para todos los clubes y sus seguidores, pero no hay duda de que este tipo de situaciones provoca un importante daño en la imagen global trasladada", sentencia.

El Lugo expresa también su deseo de que este "tipo de obstáculos" no se sigan repitiendo.

Controvertido penalti en Ipurua ante el Eibar

El club albivermello ya se había mostrado dolido este miércoles por los últimos arbitrajes, entre ellos el del miércoles en el partido con el Eibar (1-0), que lo superó en el tiempo de descuento por un penalti polémico por una presunta mano en el área.

El club, a través de sus redes sociales, consideró que el resultado de Ipurua estuvo "totalmente condicionado por el discutido penalti señalado" en contra del equipo cuando el encuentro expiraba.

Hoxe, doídos

Mañá, listos para outra guerra

Imos pelexar contra todo o que veña



☝️ISTO SACÁMOLO ENTRE TODOS!#ForzaLugo pic.twitter.com/GgDmKvKNmA — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) November 2, 2022

En la crónica del partido en su web oficial, el Lugo señaló que "una nueva decisión controvertida y de difícil explicación condicionaría por completo el resultado final".

"El colegiado señalaba una nueva pena máxima, tras juzgar como mano una acción de Zé Ricardo en el interior del área, inconcebible a ojos de un Lugo que expresaba su disconformidad con tal criterio", publicó el equipo gallego.

Hernán Pérez y Xavi Torres, descontentos con las decisiones arbitrales

En la sala de prensa de Ipurua, el técnico, Hernán Pérez, aseguró que no entendía el criterio del árbitro al señalar el punto de penalti.

"No entiendo nada, pero sé que cuando el jugador no le da el balón en la mano no es mano nunca. La vi repetida cuatro o cinco veces y no le da en la mano. Los árbitros tienen una herramienta (VAR) que les ayuda muchísimo, pero van varios partidos en que el cien por cien de las decisiones controvertidas caen en nuestra contra", indicó.

Xavi Torres, uno de los capitanes, fue más allá y no solo se quejó de la decisión arbitral que se dio en Ipurua, sino también en anteriores encuentros. "Ya son varios partidos en que nos hemos encontrado con decisiones arbitrales un poco en contra. Entiendo que los árbitros lo quieren hacer lo mejor posible, pero juegan con el trabajo de todo un equipo y una afición y es doloroso no sumar un punto en Eibar por esa decisión", dijo.

Además, afirmó que en el anterior encuentro, ante el Mirandés (0-0), "hubo un penalti" a favor del Lugo que fue anulado por el VAR, dijo que tampoco subió al marcador un tanto de Chris Ramos al que el árbitro le había dado validez, en ese caso por una mano de Chris Ramos y recordó que ante la UD Las Palmas le invalidaron un tanto por "una falta inexistente".

En concreto, sobre el partido de Eibar, explicó que el penalti que le pitaron a él por una mano y que detuvo Óscar Whalley sí era pena máxima, pero discrepó sobre el que acabó subiendo al marcador.

"El primer penalti que hago yo sí que es penalti. No veo el disparo, reacciono en décimas de segundo y me da en la mano, pero el segundo es muy, muy dudoso. A mí me pilla muy cerca, primero le da en el pecho, luego le da un poco en el antebrazo, aparte la jugada no influye en nada, no había ningún jugador del Eibar cerca para marcar", sostuvo Torres.

Para el veterano futbolista, una clave de las decisiones arbitrales es que "el Lugo es un equipo con un nombre no tan grande como otros".

Torres, baja por sanción en Cartagena

El centrocampista del Lugo Xavi Torres se perderá por sanción el partido del próximo lunes con el Cartagena en el Anxo Carro, correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga SmartBank.

El veterano futbolista, que en los últimos partidos ha jugado como central, vio la quinta amarilla de la temporada en el encuentro de este miércoles con el Eibar (1-0) en Ipurua.

El jugador rojiblanco fue amonestado en la segunda parte por una mano en el área que le costó a su equipo un penalti sin trascendencia en el marcador.

Sí tuvo reflejo en el marcador otra pena máxima en la recta final del choque que aprovechó Quique González para batir a Óscar Whalley y endosarle la derrota al Lugo.

En el partido de Eibar le acompañó en el centro de la zaga Alberto Rodríguez, quien podría tener como compañero ante el Cartagena a Jesús Fernández, que disputó esta temporada seis encuentros, cinco como titular, o al colombiano Neyder Lozano, que formó parte de la alineación en los ocho partidos que jugó esta temporada.