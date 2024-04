Comunicado del Breogán sobre Ben McLemore: el club, a la espera de "información legal detallada"

El Río Breogán se pronunció este jueves sobre la detención y posterior puesta en libertad de Ben McLemore, acusado de violación y otros delitos sexuales en Estados Unidos.

El club dice estar a la espera de recibir "información legal detallada" por parte de los abogados del escolta. No anuncia ninguna medida sobre su jugador ni indica si se espera su llegada a Lugo en las próximas horas, toda vez que los letrados de McLemore pagaron la fianza de 50.000 dólares impuesta por la jueza y este quedó en libertad y sin restricciones para viajar a España.

Desde el Breogán se incide en el que el sistema legal estadounidense, en general, y de Oregón, donde ocurrieron los hechos que se le atribuyen al jugador, en particlar, son "diferentes" al español. Por ello, apunta el club, "non é posible realizar equiparacións directas" a situaciones procesalmente equivalentes en España.

En el comunicado, también se destaca que los representantes del jugador habían informado al club de que este tendría que comparecer en Estados Unidos po run asunto judicial pero que podría regresar a España en las 72 horas siguientes.

El Breogán finaliza expresando su "máis enérgica condena" a actos de violencia "de calquera tipo" y añade: "Sempre respectamos a presunción de inocencia, pero ao mesmo tempo, reafirmamos o noso compromios coa prevención, educación e sación destas condutas inaceptables".

Este es el comunicado íntegro

Desde o CB Breogán, informamos que, con respecto ás noticias publicadas sobre o xogador Ben E. McLemore, quedamos á espera de recibir a información legal detallada por parte dos representantes legais do xogador. Isto ten como intención coñecer a súa situación xudicial, xa que o sistema legal estadounidense, e o do estado federal de Oregón en particular, son diferentes ao español. Por tanto, non é posible realizar equiparacións directas a situacións procesalmente equivalentes en España.

A semana pasada, o xogador solicitou permiso ao Club para unha comparecencia en sede xudicial no seu país de orixe, sen detallar o contido exacto da causa. Segundo os seus representantes, esta comparecencia permitiríalle regresar a España nas 72 horas seguintes. Con todo, a data de redacción, debemos agardar a obter a información legal pormenorizada para realizar calquera xuízo de valor con garantías.

Desde o Club, expresamos nosa máis enérxica condena fronte aos actos de violencia de calquera tipo. Sempre respectamos a presunción de inocencia, pero ao mesmo tempo, reafirmamos o noso compromiso coa prevención, educación e sanción destas condutas inaceptables. Esta responsabilidade colectiva veuse promovendo tanto desde a entidade como desde a Fundación Breogán, desenvolvendo accións e valores que axudan cada día para construír unha sociedade mellor.

Puesta en libertad tras comparecer ante la jueza

El jugador del CB Breogán Ben McLemore ha quedado en libertad provisional tras pagar 50.000 dólares de la fianza después de haber prestado declaración este miércoles ante la jueza del condado de Clackamas, acusado de cuatro delitos sexuales por unos hechos ocurridos en octubre de 2021, cuando jugaba en los Portland Trail Blazers de la NBA.

Según OregonLive, sus abogadas pagaron el depósito y el de Misuri fue puesto en libertad esa misma tarde, por lo que podría viajar a España y reincorporarse a la disciplina breoganista en unos días. Además, ABC News y The Athletic indican que la próxima audiencia judicial quedó programada para el 1 de julio

Tras ser detenido y trasladado a la prisión de Clakamas y fijarse una fianza provisional de medio millón de dólares, McLemore declaró ante la jueza Katherine Weber vestido con una camiseta, sentado en una mesa y con las manos situadas ante su boca. Tal y como señala OregonLive, parte de la causa en la que está implicado el jugador permanece secreta, ya que el tribunal quiere mantener el anonimato de la víctima y, además, la investigación para esclarecer lo sucedido sigue en marcha.

Las medidas cautelares

Según informa OregonLive, McLemore acordó someterse a pruebas de muestras de cabello para controlar si cumple con el límite de consumo de alcohol ordenado por la corte. Esta es una de las medidas cautelares que le fueron impuestas por la jueza.

Según explicó la Policía, los hechos que se investigan ocurrieron el 3 de octubre de 2021 en una casa de la ciudad de Lake Oswego, en el condado de Clackamas, en Oregón. Pese a ser identificado McLemore como el supuesto autor de los hechos, la investigación sufrió retrasos por los viajes de trabajo del jugador de baloncesto.

Finalmente, en febrero de 2024, los investigadores hallaron evidencias que implicaban directamente a McLemore, según el comunicado emitido este miércoles por la Policía. Por eso, cuando este llegó el martes al aeropuerto internacional de Portland, fue arrestado. Los investigadores agradecieron el "coraje" de la víctima para sobrellevar el proceso.