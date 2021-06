Una competición de prestigio en Portomarín

El presidente del Club Fluvial de Lugo, Tito Valledor, el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEF), Román Mangas, y el alcalde de Portomarín, Juan Carlos Serrano, presentaron en esta localidad lucense la Copa de España de Jóvenes Promesas Infantil, una competición que se celebrará este sábado.

"Estamos moi contentos de poder estar no encoro de Portomarín nunha proba de gran relevancia. Estamos ledos de poder participar na dinamización desta zona moi importante para o piragüismo. Sen a colaboración do Concello, pola súa aposta por este encoro, e da Xunta de Galicia pola cesión destas instalacións, sería complicado poder desenrolar este tipo de probas", consideró Tito Valledor.

"Neste ano, prácticamente fóra dos centros oficiais non se farán competicións oficiais de piragüismo por temas de covid. Esta será a única proba que se celebrará a nivel nacional fóra de instalacións oficiais e será en Portomarín», dijo Valledor.

"Para Portomarín supón volver a estar no calendario nacional desde o ano 1974. Esto é todo un orgullo para nós que teñamos este campionato despois de tantos anos", manifestó el alcalde de este concello lucense, Juan Carlos Serrano.

Traer este importante evento a Portomarín fue un trabajo duro llevado a cabo por el Fluvial, el propio concello y la Xunta, además de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

"Por méritos propios Portomarín merece entrar neste circuito, pero hai un gran traballo detrás. Hai case dous anos que levamos traballando para poder chegar a este obxectivo e non nos imos a quedar aquí. Coa colaboración de xente do Club Fluvial e do Concello, xunto con xente da Xunta e a Diputación, apostaremos por esta zona e este lugar tan importante, que é excepcional para facer piragüismo e que sexa un centro de referencia a nivel nacional", observó el presidente del Fluvial.

"Teníamos intención de traer esta regata a Portomarín. Es bastante complicada de organizar, sobre todo dos salidas, una de 174 deportistas en infantiles A y otra de 135 en infantiles B. Para las demás salidas vamos a ir perfectamente con el circuito. Vamos a pensar en que vamos a tener entre 200 y 220 metros de ancho, que será válido para que quepan todos", indicó el presidente de la RFEP, Román Mangas.

"Vamos consiguiendo las cosas en los últimos tres años, en los que construimos todo esto desde cero. Estoy contento por hacer este evento importante, por tener un centro de entrenamiento como el que tenemos aquí en Portomarín para sacar los campeonatos adelante y por llevar a cabo esta regata, con la que tendremos unas condiciones óptimas para que los deportistas puedan entrenar, que sigan haciendo eventos y seguir cada vez trabajando con más calidad y más cantidad", declaró Mangas.

Este sábado se llevará a cabo una prueba con el máximo respeto a los protocolos covid-19, un reto "importante" que se cumplirá, según Tito Valledor. "O traballo foi difícil, como todo o que se fixo desde que comezou a pandemia, pero extremamos as medidas de seguridade e seguiremos a facelo o sábado. Será complicado, pero os retos serán importantes para afrontalos e creo que o estamos a cumplir".

Pruebas como la Copa de España de Jóvenes Promesas Infantil contribuirán a la dinamización de la zona. "Facer estas probas nestes concellos lucenses axuda a facer canteira. Hai que recoñecer que Lugo, aínda que ten unhas zonas excepcionais para adestrar, no inverno, cando veñen as riadas non se pode adestrar. O mais próximo para poder adestrar é Portomarín. Como tamén outros concellos como Taboada, Chantada xa no seu día foron referentes. Son sitios maravillosos para dinamizar a provincia", consideró Valledor.

"É importantísimo volver recuperar a economía nas familias e en todo a este pobo que está acostumado a acoller xente polo Camiño Francés. Agora tocaranos acoller a deportistas, pero estaremos todos á altura para que todas as familias e os deportistas marchen contentos de aquí para que poidan vir as veces que queiran", indicó el alcalde de Portomarín.

Participación de récord

La competición incluye un total de 14 regatas con la presencia de 834 embarcaciones

La Copa de España de jóvenes promesas infantil sobre 3.000 metros que acogerá Portomarín supone la presencia de unas 834 embarcaciones, pertenecientes a 85 clubes de 16 comunidades autónomas. En definitiva, un número más importante y también con un nivel muy destacado porque se espera la presencia de los mejores palistas de esta categorías a nivel nacional y un programa de catorce regatas.

La cita arrancará a las 10.00 horas con las finales de c-1 infantil A y B femenino y concluirá a las 20.00 horas con la disputa de la final del k-2 mixto. Entre medias se disputarán las finales de k-1 infantil B femenino (10.30 horas), k-1 infantil B masculino (11.00 horas), k-1 infantil B masculino (11.00 horas), k-1 infantil A femenino (11.30 horas), c-1 infantil A y B (12.00 horas); y cerrará la sesión matinal la final del k-1 Infantil A Masculino (12.30 horas).

El programa de competición de la tarde arrancará con la regata del k-2 infantil B femenino (16.30 horas), a la que seguirán el c-2 infantil B masculino y femenino (17.00 horas), el k-1 infantil A femenino (17.30 horas), el c-2 infantil A masculino y femenino (18.00 horas), el k-2 infantil B masculino (18.30 horas), el k-2 infantil A masculino (19.00 horas) y como penúltima prueba el c-2 infantil Mixto (19.30 horas).



Elección

Lugo, referencia para el piragüismo

El valor de la Copa de España de jóvenes promesas infantil radica en que se trata de una de las pocas competiciones que adjudica la federación española de piragüismo en la Liga Nacional de jóvenes promesas fuera de las bases permanentes de Sevilla, Asturias y Pontevedra. La mayoría de selectivos, controles y Copa de España y Galicia tienen lugar en escenarios como La Cartuja, Trasona y el Centro Deportivo David Cal-embalse de Verducido.



Relevancia

La prueba que tendrá como sede el embalse de Belesar, en aguas del río Miño, supone también la cita más destacada del fin de semana a nivel nacional en el programa de la federación.