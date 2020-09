Los partidos de preparación del Breogán se hacen esperar

El Leche Río Breogán no participará en el Torneo Internacional de Lisboa que se iba a celebrar el viernes y el sábado en la capital lusa. El equipo lucense anunció este miércoles su decisión de no tomar parte en esa competición, después de conocer que en el conjunto anfitrión se habían detectado tres positivos en coronavirus.

El director general del Breogán, Tito Díaz, explicó que esta determinación se había tomado por "pura precaución. Allí hay tres positivos y no queremos correr riesgos. Hablamos con el Benfica y lo entendieron perfectamente. Es una pena porque eran los primeros partidos que teníamos programados pero aprovecharemos para entrenar".

Sin jugar en Portugal, el primer encuentro del conjunto breoganista en la pretemporada tendrá lugar en el Pazo, el sábado día 26 de septiembre a las 19.00 horas y con el Real Valladolid como rival. Un partido en el que los dirigentes breoganistas esperan contar con público. "La Federación Española de Baloncesto nos dijo que el tema de los aforos en los pabellones iba a depender de las comunidades autónomas. Como es sabido, nosotros hemos mandado un protocolo a la Consellería de Sanidade y estamos esperando respuesta. Si lo aprueban podrían asistir a este partido y posteriores sobre 1.100 espectadores. Obviamente, siempre tendrán preferencia los abonados para presenciar los encuentros", explicó Tito Díaz quien además aprovechó para agradecer a los aficionados lucenses su apoyo al equipo,. "Ayer superamos los mil abonos renovados. Es una muy buena cifra para el tiempo que llevamos y el momento que estamos viviendo. Es muy buena noticia para nosotros y la demostración que los aficionados siguen respondiendo. Esta gente ya se asegura la reserva de su asiento para esta temporada y también para la próxima que, espero, que sea en la ACB".

En estos momentos, el Leche Río Breogán solo tiene confirmados tres encuentros amistosos previos al inicio de la Liga, previsto para el 16 de octubre. Al margen del encuentro ya citado ante el Valladolid, los breoganistas se enfrentarán al Ourense y al Leyma Coruña en el fase previa de la Copa Galicia cuya final, inicialmente prevista para el 12 de octubre, se jugará el 21 de enero de 2021. El cambio está propiciado por problemas de calendario del conjunto compostelano. De todas formas, podría surgir el problema de que el otro finalista, que saldrá entre los tres equipos de LEB Oro, se clasifique para jugar la Copa Princesa, en este caso sería necesario buscar una nueva fecha.

El presupuesto todavía no está cerrado

Los entrenamientos del Leche Río Breogán, por primera vez, se realizan a puerta cerrada. Una decisión forzada por una situación sanitaria que "no permite el acceso de público al Pazo", explica Tito Díaz; quien además considera que esta medida "se extenderá muy probablemente a toda la temporada".



El dirigente breoganista comenta que toda la plantilla breoganista se encuentra en perfectas condiciones físicas. "Hacemos pruebas de covid cada cierto tiempo» y el equipo «está trabajando muy bien, muy a gusto. Ayuda el hecho de que todos se conocían y que hayan venido jugadores que quieren jugar en ACB con el Breogán".



Tito Díaz no oculta que el Breogán es uno de los favoritos. "Siete de nuestros jugadores ya saben lo que es ascender. Tenemos un equipo muy competitivo y contrastado en esta competición. Todos conocen la liga y esto nos da seguridad". El director general habló del presupuesto de esta temporada. "Aún no está cerrado, pero estimamos que estará muy poco por encima del millón de euros".