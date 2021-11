Las banderas rojas y negras ondean entre cánticos, cafés, cervezas y un acento madrileño pegado al asfalto, el que suena en la tienda de la esquina, el de los currelas de siete a siete, el de la Mahou, el bocata de fiambre y la vida de calle. Las banderas rojas y negras del Unión Adarve conviven con el Cuatro Torres Business Center, que observará, a escasos metros, con sus altivos rascacielos, cómo un equipo de barrio peleará con el Lugo este jueves (20.15 horas) por un sitio en la segunda ronda de la Copa del Rey.

Ahí, incrustado en el popular barrio del Pilar, entre vallas, redes y una única grada que vigila el modesto estadio Vicente del Bosque, tendrá que jugar el Lugo en el torneo del k.o. El Unión Adarve, que domina con autoridad el Grupo I de la Segunda RFEF, por delante del Pontevedra, es un club de la gente común, de los trabajadores anónimos de la capital española.

"O Adarve é un representante da profunda cultura barrionalista que existe en determinadas áreas de Madrid, onde xurden proxectos moi apegados á comunidade, neste caso, no barrio do Pilar. Como curiosidade, hai unha zona deste distrito que ten nomes galegos por doquier ata o punto de que o Adarve ten sé na rúa Becerreá", indica el periodista lucense afincado en Madrid Denís Iglesias, redactor de la sección de deportes de El Periódico de España.

"El club tiene una base muy grande. Tiene a muchos niños jugando en las categorías inferiores. Gracias a esto se ven a muchos chavales con mochilas y ropa del Adarve y también hace que las familias se acerquen a ver los partidos en el estadio", destaca Fran Iborra, vecino del barrio del Pilar.

O clube se articula en torno aos rapaces do barrio" (Denís Iglesias)

"Siempre han tenido afición en el barrio. Cuando cambiaron de Ganapanes, que era un campo excesivamente pequeño pero que estaba más en el barrio, iba más gente. Ahora llevan cuatro años en el Vicente del Bosque y las dimensiones son un poco superiores e igual es menos caliente que Ganapanes, pero seguro que la gente que vaya al partido apretará mucho", observa Gerardo Berodia, exjugador del Lugo y del Unión Adarve.

La hinchada del club madrileño es de los vecinos de calle, de barra de bar y colmado que acuden en buen número al Vicente del Bosque. "O seu aporte na veciñanza basease principalmente no feito de terse convertido nun club que articula aos rapaces do barrio, que tamén forman parte da súa hinchada. Sobre todo o curso do ascenso era frecuente que a bancada máis animosa estivera composta polos máis mozos do barrio e tiña un compoñente multicultural, como o propio club".

"En el club se han mantenido muy cerca de la gente. No se vinieron arriba cuando las cosas fueron bien y mantuvieron precios de abonos, de la ropa...", valora Fran Iborra.

DURO RIVAL. Al Lugo le esperará un rival complicado, que solo ha perdido un partido en el Grupo I de la Segunda RFEF.

"Tienen jugadores con mucho gol. Les vi las primeras jornadas de Liga y es un equipo muy complicado de ganar, porque no dan un balón por perdido, están los noventa minutos corriendo y tienen gente arriba capaz de generar ocasiones de gol con facilidad", observa ‘El Mago’ Berodia.

"Si no les encimas van a intentar jugar, pero tampoco se complican y nunca buscan riesgos en la parte trasera. Son jugadores que se basan en el juego directo, en la segunda jugada, en ir a todos los duelos. Es un equipo complicado para generarle ocasiones. Por las dimensiones, el tipo de campo y la ilusión que pueda tener este equipo, creo que va a ser un partido muy disputado en el que si el Lugo se relaja se le complicará seguro", analiza el exrojiblanco, que no se moja sobre el resultado del partido ni sobre quién pasará.