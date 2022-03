El pentatlón moderno crece con independencia del triatlón y gana adeptos con el paso de los años. Es una disciplina diferente, que a través de cinco pruebas -esgrima, natación, salto ecuestre, láser run y carrera a pie- pone a prueba la capacidad física y psicológica del atleta. En la provincia de Lugo se trata de un deporte en auge y es por ello que ha nacido el club Penta Lugo, que cuenta con un 80% de los atletas que pertenecían al también lucense Tripentas. "Se ha buscado la pureza del pentatlón, que quien quiera hacer pentatlón lo haga, y quien quiera hacer triatlón, haga triatlón", asegura José Vila, secretario del club.

Se trata del primer club de estas características en Galicia, pese a que en A Coruña existe la escuela 100Tolos, que forma a los atletas en esta disciplina. Precisamente esa exclusividad ha llamado la atención de deportistas lucenses, gallegos y de fuera de la provincia, como Cantabria y Asturias, que han llamado a la puerta del Penta Lugo interesados en formar parte de esta nueva aventura. "Nos llaman para entrar en el equipo", presume Vila. "En Asturias hay federación exclusiva de pentatlón, pero sin embargo deciden fichar por nosotros porque quieren competir en un equipo con nuevas sensaciones", añade.

La fundación de Penta Lugo cuenta con la colaboración directa de la Federación Española de pentatlón, con su presidente, Carlos Jiménez, a la cabeza, y su director técnico, Pedro Pérez. De hecho, señala Vila, seleccionadores nacionales como Leandro Silva y el vivariense Cristóbal Rodríguez acuden a Lugo una vez al mes "para comprobar que lo hacemos bien, que no hay desviación sobre el modelo de trabajo".

"Cualquier chaval que haga deporte, que haga atletismo o natación, tiene potencial. Los colegios son un buen caladero de captación de pentatletas"

El Penta Lugo entrena con el Triatlón Cidade Fluvial de Lugo y cuenta ahora mismo con 14 fichas deportivas, entre las que se incluyen nombres como Alba Freije, Mercedes Vila y Óscar López. Su ambición a corto plazo es aumentar su base a través de visitas a centros educativos públicos para promocionar este deporte.

"Es un consejo de la federación. Cualquier chaval que haga deporte, que haga atletismo o natación, tiene potencial. Los colegios son un buen caladero de captación de pentatletas", comenta Vila.

En este sentido, el secretario del club asegura que una "particularidad" del pentatlón es que "abarca a todo el mundo, no es necesario manejar las cinco disciplinas para participar y destacar en los campeonatos. Además, se elimina la hípica a partir de París 2024 y se busca nueva disciplina".

Como cualquier club que da sus primeros pasos, el único obstáculo en el crecimiento del Penta Lugo, pese a que "no es un deporte caro", explica Vila, es el aspecto económico. "Nos falta financiación, no mucha porque a diferencia de otros clubes no necesitamos fichajes, pero sí necesitamos espónsors para mantener a nuestros deportistas", finaliza.