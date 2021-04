Las claves de la descomposición del Lugo

El Lugo se descompone, con nueve puntos de los últimos 48, diez jornadas sin ganar y un 6-1 este jueves en Las Palmas que le asoma al descenso. El vestuario pide, literalmente, un reseteo.

El equipo gallego llevaba más de seis años sin recibir media docena de goles, una mochila que confirma su preocupante línea descendente. Sigue fuera del descenso, pero cada vez está más cerca de esas posiciones que llevan a Segunda División B.

Se presumía una temporada tranquila, en la que estuvo en descenso en las primeras jornadas con Juanfran García como técnico, pero luego reaccionó con Mehdi Nafti y llegó a pisar los puestos de promoción de ascenso. El prometedor inicio del técnico franco-tunecino (cinco triunfos en siete citas) fue perdiendo fuelle, con solo dos victorias en los siguientes catorce partidos.

El club apostó por otro cambio de titularidad en el banquillo. Regresó Luis César Sampedro, que firmó una temporada y media de contrato y ha empezado su segunda etapa en el Lugo con cinco partidos sin ganar, tres empates y dos derrotas de manera consecutiva, tres puntos de quince posibles.

Tras haber debutado con una igualada sin goles ante el Fuenlabrada en el Anxo Carro, la victoria se le escapó en Girona en los últimos instantes (1-1) y falló en casa ante dos equipos en descenso, el Castellón (0-0) y el Sabadell (0-1). Tras esa derrota llegó la de Las Palmas, un contundente 6-1 en un partido en el que llegó a adelantarse.

"Es una derrota dura, pero son tres puntos, igual que en el partido anterior. La forma no gusta, estamos heridos, pero tenemos que relamernos las heridas, suturarlas y convertirlas en cicatrices. Y que pase el siguiente. No se acaba LaLiga aquí, continúa", comentó el preparador gallego en su comparecencia telemática tras el partido con Las Palmas.

Uno de sus jugadores, Eduard Campabadal, admitió que las "sensaciones" fueron "horribles". "No empezamos mal, pero tiene que correr todo el mundo y ayudar en ataque y en defensa. Somos el Lugo, es la realidad. El partido ha sido malísimo, las sensaciones son muy malas, no se merece esto nadie, quizás nosotros sí, pero hay que levantar la cabeza", abogó.

El lateral pidió un "reseteo total" en la siguiente cita de la temporada, ante el Málaga el domingo en el Anxo Carro. Y a ese lavado de cara se sumó su compañero Juanpe Jiménez: "Tenemos que limpiar la mente". Y todo ello en un club muy dado a cambiar de entrenadores, a buscar la reacción con destituciones y nombramientos en el banquillo. En cada una de las dos últimas temporadas ha tenido tres entrenadores.

Por eso Luis César está advertido. "Este mundo sabemos todos cómo es, pero no pienso en eso. Pienso en llegar al domingo y prepararlo lo mejor que sé. Soy hombre de fútbol y entiendo mi oficio, pero no me he puesto a pensar en eso", dijo sobre la posibilidad de una destitución.

El domingo, ante el Málaga, tendrá que recomponer al equipo anímicamente y también a nivel físico. Las lesiones no le ayudan porque tiene bajas sensibles como la del internacional panameño 'Puma' Rodríguez, pero, al menos, recupera al central Frederico Venancio, titular indiscutible en la zaga.

Seis años sin encajar seis goles

El Lugo llevaba seis años sin encajar seis goles en un partido, cifra que le endosó la UD Las Palmas (6-1) este jueves en el Estadio de Gran Canaria.



Juanpe adelantó a los lucenses a los cinco minutos, Jesé empató de penalti a los trece y Las Palmas metió otros dos goles en el primer tiempo y tres más en el segundo, dos de ellos en los instantes finales.



El Lugo no recibía seis goles desde el 20 de diciembre de 2014, hace seis años y tres meses, cuando igualó con el Numancia (6-6) en Los Pajaritos.



En la anterior temporada, la 2013/14, el conjunto rojiblanco se llevó un set en su visita al Girona en Montilivi (6-0).



Los lucenses nunca han encajado más de seis goles en Segunda División, categoría en la que llevan diez temporadas, nueve de ellas consecutivas.