Pablo Clavería: "El equipo compite, pero está claro que nos falta algo"

El centrocampista del Lugo Pablo Clavería reconoció que al equipo que dirige Íñigo Vélez "le falta algo" para poder ganar un partido. El jugador madrileño destacó la "mejora" observada en los últimos partidos del conjunto lucense y espera que el esfuerzo y el trabajo diario se vea recompensado con un triunfo ante el Málaga en el Ángel Carro.

"Nos están faltando cosas. En Oviedo fuimos a un campo difícil en el que empezamos perdiendo y en el que el equipo dio la cara y consiguió meterse en el partido y empatarlo. Luego fueron acciones del fútbol en las que te quedas con diez y recibes un gol, pero el equipo siempre tuvo sus opciones en un campo muy difícil", manifestó Clavería.

"En esta categoría es normal recibir ocasiones de gol y el otro día nos faltó, como nos lleva faltando desde hace algún tiempo, un poco más de acierto", añadió el ex del Fuenlabrada y el Cartagena.

El centrocampista reveló que el vestuario sufre por la racha de quince partidos sin ganar, pero destacó la profesionalidad de la plantilla. "Es verdad que el ánimo del vestuario podría ser mejor. Somos conscientes de la situación. Somos un buen grupo de profesionales. Se hace difícil llevar esta situación, porque es una situación muy complicada para nosotros, pero todos estamos siendo profesionales y entrenamos bien, pero es cierto que los fines de semana nos faltan cosas para poder ganar los partidos. El equipo está compitiendo en los últimos partidos, pero está claro que nos falta algo. La gente trabaja bien y dentro de la difícil situación tratamos de llevarlo lo mejor posible para que el fin de semana nos pueda ayudar", recalcó.

"Desde que llegué aquí no puedo decir nada malo de la afición, que siempre ha estado con nosotros, Pero esta es una situación difícil y entiendo a la gente y al aficionado, porque de pequeño también lo fui. Yo no les puedo decir otra cosa que si hay una mínima posibilidad hay que agotarla y que el fin de semana hay un partido donde estos jugadores lo van a dejar todo. Nosotros hasta el último minuto lo vamos a dejar todo para darles una alegría", observó sobre los seguidores del Lugo.

Clavería no cree que el equipo esté atenazado y se libere al producirse el descenso a Primera RFEF. "Los jugadores somos humanos y sabemos de la situación compleja que es la nuestra. Nosotros tenemos que ser profesionales. No se trata de no tener nada que perder o si, sino de ser profesionales. La mente, por muy complicado que esté todo no te puede jugar una mala pasada".

El madrileño habló sobre su próximo rival en Liga, un Málaga que llega en buena dinámica. "Sabemos que el Málaga consiguió el otro día una victoria importante, pero a nosotros nos tiene que dar igual quien venga. Tenemos que dar nuestra mejor versión y competir al máximo".

"Es un equipo con muy buenos jugadores y está en una situación en la que no pensaban estar por el nivel de jugadores que tienen. En enero se reforzó bien. Viene un equipo que hace poco estaba hundido y que ahora parece estar ahí. Vendrá con ganas de aprovechar esta oportunidad. Tenemos muchas ganas de que llegue el fin de semana para sumar esa victoria que llevamos esperando un tiempo y que el trabajo se refleje el fin de semana".

Por último, habló sobre su momento físico, al que llega "bien" tras pasar por algunos problemas de lesiones. "Estoy bien. Hace un tiempo tuve unas molestias por un golpe, pero ahora mismo me vuelvo a encontrar bien y estoy con ganas y a disposición del míster y del equipo para lo que necesiten".