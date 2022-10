Clavería: "En esta categoría cada punto cuesta mucho"

El centrocampista del Lugo Pablo Clavería ya se encuentra bien de sus molestias físicas y aseguró que está "listo" para poder "ayudar al equipo" en partidos como el de El Alcoraz este sábado (18.30 horas) ante el Huesca.

"La semana pasada la pude completar bastante bien, las molestias se fueron y ya estoy bastante mejor", destacó. "Estoy al cien por cien y estoy listo para lo que el míster decida y poder ayudar al equipo", añadió Clavería.

"Creo que hasta que tuve la molestia y paré para que no fuera a más mi temporada estaba siendo correcta. Creo que todavía tengo muchas cosas que mejorar y que puedo intentar dar más al equipo", manifestó el madrileño.

Sobre lo que le pide el entrenador, Hernán Pérez Cuesta, Clavería opinó que: "Cuando he jugado el míster me ha indicado que presionara más arriba que otros años. Me siento cómodo ahí porque estoy para lo que el míster necesite".

A nivel colectivo, Clavería piensa que: "Sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar y trabajar, no solo de cara a este partido, sino de cara a lo que viene. estamos incidiendo en los centros laterales, porque sabemos que el Huesca es un equipo al que le gustan las transiciones y son fuertes. El míster incide en que hagamos bien eso y en que cojamos pronto la esencia que él quiere", valoró.

Sobre el Huesca, el jugador indicó que: "Es un buen equipo, está muy bien organizado, con buenos jugadores y un entrenador que conoce bien la categoría, pero nosotros también somos un rival complicado. el otro día nos faltó un poco más de acierto para puntuar, pero lo hemos hecho en campos como Zaragoza o Tenerife, que son terrenos complicados. Iremos allí con la misma intención".

"Siempre que he ido allí como jugador visitante tampoco nunca he puntuado, por lo que creo que puede ser un buen momento para romper esa estadística", observó sobre la mala racha del Lugo en El Alcoraz.

En cuanto al bagaje de puntos del Lugo en Liga, Clavería manifestó que: "Solo son ocho puntos, pero hay equipos que no los han conseguido. Hay que darle valor. Nos fuimos con la sensación de habernos ido de algunos campos con haber sacado menos de lo merecido. Eso indica que llevamos una línea en la que hay que seguir insistiendo. En esta categoría cada punto cuesta mucho y creo que tenemos que darle valor a lo conseguido y también a esos partidos donde estuvimos cercad e puntuar y no lo conseguimos".

Además, se pronunció sobre sus primeras fiestas del San Froilán. "Me he informado un poco y he preguntado a la gente de la zona sobre el San Froilán, pero por desgracia no he tenido tiempo de ir porque tuvimos doble sesión, tendremos un partido entre semana... Pero ayer pude escucharlo un poco porque vivo por ahí cerca y hasta la una y pico n pude dormir por la música, pero creo que es una buena fiesta, que la gente se lo pasa bien y eso es importante".