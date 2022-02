Los Clavería, talento en el libro de familia

La genética es poderosa. El ADN no solo impone el color de pelo, la estructura ósea o la predisposición a engordar. A veces también transmite el talento, la determinación, el carácter, el liderazgo o la humildad. A veces, los padres y los hijos comparten un camino que se hace casi común para alcanzar la élite. Lo saben bien en la casa de los Clavería. El paterfamilias, Jesús, es un mito del fútbol sala. Probablemente el mejor portero de la historia de este deporte, un jugador que lo ganó todo por méritos propios. Uno de sus hijos, Pablo, llegó al Lugo para brillar en Segunda División y continuar su viaje en el fútbol profesional en España.

Con la admiración mutua como eje, Jesús y Pablo comparten talentos, pero también humildad y trabajo. Uno lo hizo bajo los palos de una portería en un pabellón. El otro lo hace en el centro del campo en la categoría de plata.

"Desde pequeño, como lo he visto siempre como mi padre, lo tengo como algo normal. Eso también me lo ha inculcado él con su normalidad, con su forma de hacer las cosas, de comportarse, con su forma de enseñarnos a la familia y a mí. Él es un tipo normal dentro de que en su profesión fue uno de los mejores de la historia", dice Pablo sobre su padre.

Pablo es un líder. Todo lo que ha conseguido ha sido por su esfuerzo

"Es un jugador con mucha presencia, que intenta siempre ayudar y colocar a los demás. Eso siempre lo va a hacer. A lo mejor no está bien que yo lo diga, pero él es un líder. Tiene esa característica en los sitios donde ha ido. Todo lo que ha conseguido ha sido por su esfuerzo. De pequeño siempre hay jugadores por su habilidad, por su trato al balón, por su físico… Pero él siempre lo ha sido por ser un jugador con mucha cabeza y mucho trabajo. Las cosas las ha conseguido con su esfuerzo", observa Jesús Clavería sobre el actual centrocampista rojiblanco.

El exguardameta internacional y campeón del mundo y de Europa, el liderazgo es una característica ligada a Pablo Clavería. "El liderazgo se lleva en el carácter. Un líder no se hace, no es líder porque quiera ser líder, sino porque los demás lo hacen líder y te ven y te hacen sentirte así. Pero para eso tienes que tener unas características muy marcadas y creo que Pablo las tiene", opina.

A pesar de ser un mito del deporte español, la normalidad y la humildad fue una seña de identidad en Jesús Clavería. Una característica que también busca Pablo. "Nosotros siempre hemos sido una familia normal. Eso fue lo que nos enseñó mi padre. Mi vida fue igual que la de cualquier niño, lo único es que cuando llegaba el fin de semana en vez de ir a jugar al parque o ir a hacer lo que se suele yo iba a ver a mi padre jugar", manifestó.

No fardaba sobre mi padre. Todos mis amigos ya sabían quién era él

"No fardaba sobre mi padre. Yo también jugaba en el colegio y muchas veces iba con los amigos a ver los partidos. Todos mis amigos ya sabían quién era y yo no fui nunca mucho de presumir. Todos sabían quién era él", declara el jugador del Lugo.

Jesús siempre fue un espejo en el que Pablo se miraba cada día. Lo hacía de forma natural, sin presión, solo con el ejemplo que uno de los mejores de todos los tiempos da a su hijo. "No te creas que ni mi padre ni mi madre me aconsejan mucho sobre el deporte. Ellos me dan consejos para los estudios. En el deporte he tenido el ejemplo de mi padre, pero nunca me metió ningún tipo de presión, solo que lo pase bien y disfrute", considera Pablo Clavería.

"Espero que le haya valido mi experiencia como jugador. Siempre he tratado de inculcarle que, sobre todo, lo más importante es el esfuerzo y el trabajo diario. Puedes ser muy buen jugador y tener unas características muy buenas, pero la constancia, el sacrificio y el esfuerzo lo tiene bien interiorizado y eso es lo más importante", dice el exportero del Interviú.

CÉSPED Y NO PISTA DURA. Si la élite en la pista de un pabellón fue el camino para un mito en la portería del fútbol sala nacional, el césped de un estadio de fútbol lo es para Pablo Clavería, que no siguió los pasos de su padre en el juego de cinco.

Le dije a Pablo que se alejara de la portería todo lo que pudiera

"Yo le dije que se alejara de la portería todo lo que pudiera y se puso en el centro del campo, ni a una ni a otra, se quedó en el medio", bromea Jesús Clavería.

"En el colegio empezó a jugar al fútbol sala de pequeño, pero enseguida le gustaba más el fútbol y entró en la cantera del Atlético, luego pasó a la del Getafe y después a la del Rayo. Siempre estuvo en el fútbol once", relata Jesús, quien añade: "Él podría haber jugado a fútbol sala. Nunca se sabrá, pero creo que él tenía cualidades para ello y, posiblemente, hubiera jugado de cierre o de ala-cierre. Creo que esa sería su posición".

"Empecé jugando al fútbol sala, pero me gustaba más el once y decidí cambiar", rememora Pablo Clavería. "No sé en qué puesto habría jugado, pero de portero seguro que no (ríe)", opina el centrocampista.

"Nunca me imaginé que sería jugador profesional hasta que firmé mi primer contrato profesional. Son etapas que se van cumpliendo. Jugaba como cualquier niño, sin ninguna presión, hasta que iba dando pasos y me vi metido dentro de este mundo", observa Pablo.

"Estamos todos muy ilusionados por su llegada a Lugo. La llamada del club nos hizo mucha ilusión, porque creemos que es un club muy asentado en Segunda División. La ciudad, que yo la conozco porque he ido mucho por ahí, es una ciudad bonita para vivir, tranquila y que tiene de todo", asegura Jesús.



Jesús Clavería | El gran mito de la portería del fútbol sala en España

Jesús Clavería lo celebró todo. Su familia, con Pablo como miembro, pudo cantar los triunfos del exguardameta en las 7 Ligas, 5 Copas, 6 Supercopas, una Uefa Futsal Cup y una Copa Intercontinental que ganó con el Interviú, donde jugó toda su carrera. Además logró un Mundial y dos Eurocopas con la selección española.



Cada uno de los títulos se vivió con emoción en casa de los Clavería. "Recuerdo los partidos importantes, el ambiente que había en el pabellón, me acuerdo de un trofeo que era la última copa que le faltaba a mi padre, la Copa Intercontinental, y bajé a la pista para estar con él, recuerdo su emoción, de levantar la Copa juntos…", rememora Pablo Clavería.



El Mundial de Guatemala, el mejor recuerdo

El Mundial del 2000 en Guatemala fue el mejor recuerdo de Jesús y Pablo Clavería. "Conseguir ese título, de la manera en que lo conseguimos y yo también siendo protagonista de esa final, ese es el recuerdo más bonito que tengo de mis diecisiete años de carrera", dice Jesús. Algo que corrobora Pablo: "Lo celebramos todos en casa , pero era tan pequeño que no era consciente de lo que suponía para él como lo podría entender ahora".