El nuevo jugador albivermello Pablo Clavería ha explicado en su presentación que la decisión de fichar por el Lugo, al que se incorpora tras desvincularse del Cartagena, "fue muy fácil".

"Me considero un jugador de mucho trabajo, de ayudar al equipo, de echarle una mano al compañero. Me gusta ser intenso, me puedo adaptar a las características que quiere tanto el entrenador como el club. La decisión de fichar por el Lugo fue muy fácil, estoy contento con la decisión que he tomado", comentó en una rueda de prensa telemática.

Clavería se ha incorporado a un equipo que "va bien" y dijo que su objetivo es contribuir a que "siga esa dinámica" positiva.

Además, se mostró dispuesto a jugar desde ya tras haber estado trabajando con el Cartagena, y, sobre su nuevo equipo, señaló que desde fuera le veía como un "rival incómodo".

"A los equipos siempre se les hace difícil aquí, a los rivales le cuesta jugar, no quieren jugar aquí, y es positivo para el club porque eso implica que algo bien se está haciendo", opinó.

El director deportivo, Mauro Pérez, recordó que le conoce desde la etapa en el Rayo Vallecano, "cuando debutó en el primer equipo" del conjunto rojiblanco.

"Se adapta a las cualidades que buscamos en lo personal y lo deportivo, tiene polivalencia, sobre todo nos va a dar ese punto de competitividad en el centro del campo, esa rotación para jugadores como Juanpe, Seoane o Señé, pero también en el mediocentro, para Xavi y Pita. Es joven y con proyección y por eso firma dos años y medio", sostuvo.