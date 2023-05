La clave fue el grupo humano

No hay mal que dure cien años. Ni cincuenta. En realidad han sido treinta y tres de travesía del desierto para el Meira, que de la mano de un entrenador experimentado, Ramón Labrada, acaba de conseguir el ascenso a la categoría del grupo lucense de la Primera Galicia. El deseo de la entidad que preside David González Abraira es que el equipo meirego esté muchos años por lo menos en la nueva categoría y, por qué no, en alguna de las superiores, como ocurrió en el pasado.

"Nos 80 houbo xogadores míticos, coma Dosi, Ónega, Lolo ou Ángel, e agora hai outros coma Javi, Seixosmil. Non quero deixar fora a ninguén, xente coma Farra... É xente identificada co clube e coa localidade e con bo nivel, coma os de antes". El que habla así es el artífice del ascenso, Ramón Labrada, técnico que ha conseguido, por fin -el año pasado lo rozó-, el ansiado ascenso a la Primera Galicia.

En estos días, jugadores, técnicos, directivos y aficionados disfrutan del logro. "Claves para o ascenso houbo moitas, dende o grupo de xogadores, o corpo técnico que formamos, a directiva, a afección... Todos formamos un cúmulo de circunstancias que proceden de hai varias tempadas, sobre todo dende a pasada. Tivemos que dar varios pasos, é dicir, non foi unha sola clave, senón que foron varias. Diría a afección, que encheu cada xornada e se enganchou ao noso fútbol. E, por suposto, aos xogadores como imprescindibles", explica el técnico.

Labrada rememora la desazón que supuso en la primavera de 2022 no conseguir un ascenso que, en principio, nadie por Meira contemplaba. "A recuperación anímica foi fácil porque o ano pasado o obxectivo prioritario non era o ascenso. Viñamos duns anos anteriores nos que o equipo non loitaba polo ascenso. Entón, para nós, soamente estar na pelexa xa foi un éxito. Ao final, foi unha xogada desafortunada no minuto 90 do partido de San Ciprián o que nos deixaba fora do ascenso, pero loitar polo el ata o final non foi un pau. So estar na pelexa polo ascenso foi un éxito, insisto", dice el entrenador, quien destaca, sobre todo, el grupo humano que ha dirigido este curso.

"Non é fácil levar o equipo na cabeza dende o principio. É un grupo espectacular, de feito, esa foi unha das claves do éxito. Hai un gran grupo humano, comezando pola directiva, a afección e, sobre todo, os xogadores. É moi sinxelo traballar con eles. Ademais, tivemos a sorte de ter un grupo moi bo. De tódolos xeitos, penso que si non tes un bo conxunto humano o ascenso non é posible, en calquera categoría", añade.

Labrada piensa ya en la próxima temporada y en cómo reforzar la plantilla. "Home, creo que temos un equipo de garantías para competir na Primera Galicia. Temos xente xove, xente de Meira, xente moi ilusionada. Facía 33 anos que non competiamos nesta categoría... De momento non pensamos neso, senón que estamos a desfrutar o que acabamos de acadar. En cualquera caso, creo que temos un grupo que pode ir a calquera sitio", señala.

Pero lo principal es que el Meira se ha ganado el derecho de disfrutar el verano tras una temporada realmente sensacional. "A nivel persoal non pensei nada aínda porque foi un ano de moito desgaste, porque fomos líderes dende a primeira xornada. Daquela nos centrabamos en sacar adiante o seguiente partido e non pensabamos máis adiante. Agora o que facemos é desfrutar do ascenso. O futuro do Meira está garantido a longo prazo. Por poñer un pero, necesitabamos unhas instalacións de acordo coa categoría na que militamos xa. A ver se as institucións se mollan", finaliza un entrenador de éxito.