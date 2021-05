Es tiempo de play off. El momento en el que todo se decide y que para el Río Breogán empieza el sábado a las 18.30 horas en el Pazo dos Deportes con el primer duelo de la serie, al mejor de tres partidos, que le enfrentará con el Palma.

El base del Río Breogán Erik Quintela considera clave para la resolución de la eliminatoria lo que ocurra ese día. "Al ser un play off corto, se reduce el margen de error. El primer partido va a ser fundamental. La clave es ganar el sábado porque eso nos dará más tranquilidad", dijo.

Ante el inminente inicio de la eliminatoria, el jugador lucense desvela que en el vestuario breoganista "hay más responsabilidad que ilusión". "A pesar de que no estamos jugando al nivel más brillante que podemos, todo el mundo solo tiene un objetivo en la cabeza y es el de volver a la ACB. Todos tenemos claro que hay que ganar seis partidos", explica.

El mayor de los hermanos Quintela no tiene inconveniente en reconocer que en gran parte de la segunda fase de la competición el Breogán no ha jugado al nivel esperado. "Es cierto que ahora mismo las sensaciones probablemente no sean las mejores. Hicimos grandes partidos durante la primera parte de la competición pero ahora parece que ya no somos un equipo tan rocoso. Pero por esto todos estamos deseando demostrar que seguimos siendo aquel equipo y no el de los últimos partidos", señala Quintela.

El base comenta que durante la segunda fase el Río Breogán "quizá acusó cierto desgaste de estar durante mucho tiempo como líderes y esto generó cierto cansancio mental. Pero esto ya pasó, el objetivo ahora cambia radicalmente, ahora se trata de ganar seis partidos".

CAMBIO DE CHIP. Para Erik Quintela con el inicio de los play off "se puede producir un cambio de chip en algunos equipos, no en todos". "Es cuestión de responsabilidad y orgullo, y somos un equipo con estas características", añade.

El base asegura que tanto él como sus compañeros están deseando "demostrar que somos el mejor equipo de la Liga" y que alcanzarán el mejor nivel si defienden bien. "Si nuestra defensa está al nivel que ya mostramos, tendremos mucho camino hecho", afirma.

Erik Quintela dice del Palma, equipo en el que militó las dos últimas temporadas, que será "un rival complicado por su forma de jugar". "Corren mucho, juegan siempre con mucho ritmo. Aprovechan muy bien las rachas de acierto de Kullamae y Harrell. Es fundamental que logremos parar su ritmo y que en los primeros segundos de posesión no tengan opción de lanzamiento. En el último partido que jugamos les ganamos bien y, por lo tanto, nosotros ya sabemos lo que nos funcionó para volver a hacerlo", finaliza.

Pérez: "Llegamos con un nivel de juego muy bueno"

El Palma oficializó este miércoles el inicio de los play off con un acto en el que además del presidente del club balear, Guillem Boscana, estuvieron presentes varios jugadores y uno de los técnicos del equipo, Álex Pérez. El técnico se mostró ilusionado ante el inicio de las eliminatorias de ascenso. "Estamos contentísimos con los jugadores y con la institución por la calma que aportaron cuando la situación no era tan buena al principio. La temporada está siendo buenísima", explicó.



Además, el entrenador andaluz aseguró que "los jugadores han evolucionado mucho" y advirtió de que llegan al play off "con un nivel de juego muy bueno y con muchísima ilusión".



Para Álex Pérez no hay duda de que su equipo "dará guerra" en el play off ante el Breogán, ya que su "juventud y el hecho de que vayamos sin presión nos hacer ser un equipo peligroso sin duda".



Milan Suskavcevic

El pívot montenegrino del Palma Milan Suskavcevic destacó que todos los jugadores están deseosos "de salir a la pista del Breogán y hacerlo lo mejor posible". Suskavcevic añadió que "ya hemos demostrado que podemos jugar contra cualquiera", aunque "no va a ser fácil por el Breogán es un rival complicado".