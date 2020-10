Breogán-Ourense, un clásico que se podrá ver hoy en la web de El Progreso

El encuentro que esta tarde (20.00 horas) en el Pazo dos Deportes de Lugo, disputarán el Leche Río Breogán y el Ibereólica Renovables Ourense pone en marcha la XXXV edición de la Copa Galicia. En la competición autonómica toman parte en esta temporada los tres equipos que militan en LEB Oro, los dos que hoy se enfrentan en Lugo y el Leyma Coruña, y el Obradoiro, que milita esta campaña en la Liga Endesa.

El sistema de competición de este año establece que los tres conjuntos de LEB disputarán una liguilla a una solo vuelta entre ellos y que el campeón se enfrente al Obradoiro en la final que en principio se disputará el día 20 ó 21 de enero de 2021, siempre y cuando el finalista de LEB no se haya clasificado para la final de la Copa Princesa porque en ese caso habría que buscar una nueva fecha.

De cualquier forma, el de esta tarde será el segundo encuentro de preparación tanto para el Leche Río Breogán como para el Ourense, por lo tanto llega cuando ambos conjuntos aún se encuentran en una fase muy primaria de su preparación y más si se considera que ambos tendrán ausencias significativas.

El equipo que entrena Diego Epinafio no podrá contar con Roope Ahonen, que está en la última fase de recuperación de la lesión de rodilla que sufrió en la pasada temporada mientras que los ourensanos aún no podrán disponer del base serbio Dorde Dimitrijevic ni del pívot británico Aaron Menzies que aún no se incorporaron a la disciplina del equipo que una temporada más dirige Gonzalo García. La entidad ourensana está pendiente de contar con ambos jugadores, que todo hace indicar que todavía queda alguna semana para que puedan trabajar con el resto de sus compañeros.

En lo que se refiere al balance de ambos conjuntos en la pretemporada, hay que recordar que el Leche Río Breogán ganó en su primer encuentro de pretemporada, el disputado el pasado sábado ante el Real Valladolid (78-64), mientras el Ourense el mismo día, caía derrotado en el Pabellón Municipal de Palencia ante el Destino Palencia, un conjunto también puntero dentro de la LEB Oro por un claro (82-58).

A estas alturas de la preparación, ambos conjuntos ante el encuentro de esta tarde compartirán un primer objetivo de exhibir una cierta evolución en su juego y en el trabajo de equipo. El Leche Río Breogán mostró un más que aceptable nivel en su presentación aunque cuestiones, sobre todo, el ritmo de juego, las pérdidas de balón o los porcentajes en el lanzamiento evidenciaron que aún queda trabajo por hacer. Los lucenses, de todas formas, parecen llevar más avanzado su trabajo de conjunción en gran medida porque cinco jugadores continúan de la temporada pasada y de los nuevos tanto Erik Quintela como Iván Cruz ya conocen el club.

Esa continuidad es un aspecto importante en el trabajo y el bloque de cara a esta campaña y con el paso de los entrenamientos y los partidos, la puesta a punto estará cada vez más cercana.

Ocurre algo completamente opuesto en el rival de esta tarde. Y es que en el Ibereólica Renovables Ourense, solo Kevin van Wijk sigue de la pasada campaña y hasta cuatro jugadores -Dorde Dimitrijevic, Diogo Brito, Adonis Henríquez y Aaron Menzies- debutarán en la competición española. La plantilla del conjunto ourensano la componen jugadores como Mikel Úriz, procedente del Gipuzkoa, y Dimitrijevic como bases. El serbio, que como está dicho aún no se incorporó al equipo, afrontará su primer año como profesional tras su paso por la universidad estadounidense de Mercer Bears. David Navarro, tras su paso por el Obradoiro, reforzará una línea exterior en la que también cuentan con Joan Tomás -que las dos últimas campañas jugó en el Palma-, el portugués Diogo Brito recién salido de su periplo universitario en Utah y Adonis Henríquez, alero estadounidense con pasaporte dominicano y que llega desde la Liga argentina donde el pasado año exhibió una media de 14 puntos y 4,8 rebotes jugando en el Regatas Corrientes. Ese juego exterior cuenta con una batería de jugadores que mezclan experiencia en la categoría, incluso en la Liga Endesa, y talento con jugadores que quieren hacerse un hueco y despuntar.

Ya en el juego interior, además de los citados Van Wijk y el ausente Menzies, el Ourense cuenta con Álex Mazaira que la temporada pasada jugó en el Marín, con el pívot estadounidense Arkeem Joseph que ya jugó el año pasado en LEB Oro, concretamente en el Cáceres con el que logró una media de 9,8 puntos y 6,8 rebotes por encuentro. Massine Fall es el tercer pívot del equipo después de su temporada en el Breogán.

En definitiva, el Pazo dos Deportes de Lugo acoge este jueves un nuevo derbi, esta vez en pretemporada, entre dos conjuntos cuyos duelos son todo un clásico para los aficionados.

El partido, a través de la web de El Progreso

Todos los aficionados del conjunto lucense tendrán la oportunidad de seguir el partido de esta tarde en el Pazo dos Deportes de Lugo entre el Breogán y el Ibereólica Ourense, en directo a través de la web de El Progreso. Paco Basanta, desde la narración, y Edgar Paz, desde los comentarios técnicos, serán los encargados de acercar toda la información y las incidencias de lo que ocurra en la pista en un partido que siempre es especial por la rivalidad.



Se repetirá así la experiencia que ya se inició el pasado sábado con motivo del encuentro que jugaron en el mismo escenario el Leche Río Breogán y el Real Valladolid, primer partido de los lucenses después de varios meses de inactividad obligada por la crisis sanitaria.



ABONADOS. La entidad lucense sigue con la campaña de abonados en marcha y es importante recordar que el próximo martes día 6 es el último día que tienen los interesados para renovar su localidad de abono para la nueva temporada. Los interesados pueden conseguir más información a través de la página web de la entidad.