Ben aplaude la decisión de posponer los Juegos de Tokio. "Eso ahora es secundario"

Adrián Ben es uno de esos deportistas que ha celebrado la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de suspender los Juegos de Tokio previstos para el 24 de julio de este año hasta 2021 por la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Para el mariñano, nada es más importante ahora mismo que la salud de todos, y justifica su opinión asegurando que el deporte no es más que un entretenimiento. Lo dice un atleta que logró la mínima olímpica en 800 metros, que afrontaba el evento en un momento de forma extraordinario y que ahora se encuentra recluido en su casa de Viveiro sin otra preocupación que la de estar cerca de los suyos.

"Ahora mismo todo lo que no sea sanidad es secundario", apunta Ben con seriedad. "El deporte al fin y al cabo es un trabajo más, pero es un entretenimiento. He visto a muchos deportistas pedir que nos dejaran entrenar, y es verdad que estábamos en vilo por todo el tema de los Juegos Olímpicos, pero hay gente que se está jugando la vida todos los días de la semana para salvar a otras personas. Que nosotros pidamos entrenar me parece algo muy egoísta", argumenta el mariñano.

Para Ben, era totalmente necesario" suspender los Juegos de Tokio «porque lo primero es la salud, y si no se puede garantizar al 100 %, la opción más sensata es aplazarlos y esperar a que todo esto pase».

Antes de conocer la decisión definitiva del COI, anunciada el pasado martes por el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y ante la expectativa de que finalmente se desarrollasen los Juegos este verano, el mariñano se centró en tratar de mantener la forma, en la manera de lo posible, durante el confinamiento. "Al principio empecé con una bicicleta estática y después me hice con una cinta, pero no es de correr, intento mantenerme lo máximo posible, hacer entrenamientos adaptados para no perder todo, pero ahora ya que sabemos que no hay Juegos, es más mantener que entrenar".

El vivarianse insiste en que ahora su máxima prioridad no es el deporte, sino estar con su familia y asegurarse de que siguen todas las recomendaciones dictadas desde el Gobierno. "Las cosas ahora son así, cuando mejoren ya haremos entrenamientos como los hacíamos antes, pero la cosa es muy, muy seria, y si no colaboramos entre todos, más tardaremos en salir de esta", explica.

Adrián Ben se entrena y vive en Madrid, pero abandonó la capital justo antes de que se propagara la epidemia. 2Me vine a Galicia antes de que empezara todo lo malo. Tuve suerte", dice.

El mariñano se ha acostumbrado a todas las distancias del medio fondo a partir de 1.500 metros lisos, pero este mismo año batió el récord gallego -y su propia marca personal- de 800 durante el World Athletics Indoor Tour celebrado en Madrid.

¿Correr el 800 o el 1.500? No lo sé. Lo que diga mi entrenador

No era la primera vez que el atleta de Viveiro bajaba sus prestaciones en la distancia. Ya el verano pasado sorprendió a propios y extraños durante el Mitin de Barcelona -que le permitía conseguir una plaza para el Mundial de Doha- al rebajar su marca en 800 metros en más de un segundo.

"Todo depende de cómo me va la temporada y cómo me voy encontrando", explica Ben. "¿Qué se me da mejor? No lo sé. Lo que diga mi entrenador. Son pruebas que se pueden compaginar, no es como hacer 400 y 10.000 metros, las que yo hago van muy de la mano. Todo depende del momento de la temporada en el que esté. A lo mejor estoy rápido, a lo mejor estoy lento y me encuentro más cómodo en una. Lo que diga Arturo Martín, mi entrenador".

Lo que no descarta el mariñano es probar suerte en las dos distancias durante los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio. "¡Sin problema ninguno!".