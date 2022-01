El edil de Deportes del Ayuntamiento de Lugo, Mauricio Repetto, participó este miércoles en la presentación de la quinta edición de una prueba que quiere consolidarse como referente dentro del atletismo español, el Cross Ponte Romana. La cita, que se desarrolla este fin de semana en el entorno del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, "promete ser desas xornadas inesquecibles para o atletismo lucense e galego", señaló Repetto, que añadió que "está a ser chamada a convertirse na de máis relevancia do noroeste español".

La cita se recupera después de dos años sin celebrarse a causa de la pandemia y lo hace con una edición muy especial que rendirá homenaje a Mariano Castiñeira, fallecido hace algo más de un año. El concejal alabó su figura y su "gran labor, médico traumatólogo de profesión, que tras a súa carreira como atleta converteuse nun dos mellores adestradores do panorama galego e nacional". Además, Repetto destacó el papel de Castiñeira en la promoción de grandes atletas como "Tito Margaride, María Abel, Eldo e Alessandra Aguilar, Ricardo Castaño, Ripoll Alberto, Álvarez Flores, Miguel Carballada, Carlos Vilamor e un longo etcétera, á parte do propio Adrián Ben, que converteuse no mellor oitocentista español da historia".

La presentación de la prueba tuvo lugar en el hotel Forum Ceao y contó con la presencia del jefe de Deportes de la Xunta en Lugo, Manolo Cadramón; el diputado provincial Efrén Castro y los representantes de Leche Río y Championchip Norte, Jesús García y Pepe Sánchez del Valle.

XELA, CONFIRMADA. Además de la participación de Adrián Ben, confirmada de manera oficial este martes, la joven Xela Martínez será otra de las estrellas de las categorías inferiores de esta quinta edición del Cross Ponte Romana.

La atleta de la Escola Atlética Lucense es multicampeona de España y una firme promesa del atletismo nacional. Con ella, y entre los más jóvenes, competirán Teo de Frutos, Pepe Sánchez del Valle, Sara Guedes, Lucía Varela, Quique García y el resto del arsenal gallego, que completarán un espectacular evento.

La cita, que comprende categorías sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 —y relevos mixtos en cada una de las categorías—, absoluta y máster. Dentro de la absoluta destacan nombres como el ya mencionado de Adrián Ben, pero también los de Mehdi Elnabaoui, Alejandro Fernández, David Palacios, Isabel Barreiro, Andrea Romero, Cristina Espajo y Elena García Grimau.