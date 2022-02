Cita de máxima dificultad para el CD Lugo

No es un partido a vida o muerte. Pero casi. El buen momento que atraviesa el Lugo no empaña la responsabilidad que siente Rubén Albés al frente del banquillo rojiblanco. El técnico vigués es consciente de que el objetivo de la permanencia está cerca, y pide a sus jugadores el máximo esfuerzo para superar este domingo al Amorebieta (18.15 horas) en el Ángel Carro. Lograr los tres puntos significaría dar un paso más hacia la salvación y alargar la racha de once partidos consecutivos sin conocer la derrota, la mejor desde que el equipo albivermello milita en Segunda División.

"Es un partido tremendamente difícil y realmente importante por la brecha que podemos generar respecto al descenso, porque también nos seguiría reforzando anímicamente. Es cierto que en los dos últimos partidos nuestro proceso futbolístico no ha sido mejor pero hemos sacado cuatro puntos", comentó Albés en una rueda de prensa telemática.

El entrenador rojiblanco se refiere a la victoria por la mínima ante el Burgos (1-0) y el empate cosechado el pasado fin de semana en el Reale Arena ante la Real Sociedad B (1-1), en un encuentro en el que los rojiblancos, pese a adelantarse en el marcador por medio de Manu Barreiro, sufrieron más de lo esperado.

Los rojiblancos siguen pendientes del estado físico de Xavi Torres

Un sufrimiento que Albés quiere evitar ante el Amorebieta, pero del que es consciente que puede aparecer sobre el terreno de juego, sobre todo por las molestias físicas de algunos jugadores capitales, como Xavi Torres. "Tenemos dudas en la convocatoria con Xavi Torres, Iriome y Joselu. Ha sido una semana complicada desde el punto de vista de las dolencias", apuntó este viernes el entrenador.

Con todo, descartó la posible titularidad del recién llegado Pablo Clavería, que aunque ofreció un buen rendimiento en el cuarto de hora que disputó ante la Real B, "aún tiene que interiorizar algunos conceptos, y por eso no lo veo todavía de inicio", matizó.

El conjunto rojiblanco recupera para la cita con el equipo vizcaíno al central Diego Alende y al delantero José Ángel Carrillo tras haber cumplido sanción y pierde por acumulación de amarillas al lateral derecho Ricard Sánchez, lo que puede suponer el regreso de Campabadal a su posición natural.

Sobre el Amorebieta, Albés aseguró que, "aparte de haber mejorado con determinadas incorporaciones, ha adquirido experiencia en la categoría y comete menos errores; lógicamente están pensando en que es un partido que les puede reenganchar a la salvación de una manera clara, así que debemos tener la sensación de partido importante".

De su rival destacó a Gorka Guruzeta, al que ve en el "top cinco de delanteros de la categoría" y pronosticó un duelo "en el que el balón parado va a ser importante" y en el que el Lugo "probará cosas nuevas".