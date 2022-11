El circuito Jorge Prado, cerca de acoger una prueba del Nacional

Uno de los sueños que expresó el piloto lucense Jorge Prado cuando hace dos semanas inauguró el circuito que lleva su nombre en Lugo era que albergara algún día una prueba del Nacional o del Mundial de Motocross.

Lo que entonces parecía una moneda al aire en un día especial para él y su familia hoy está más cerca de que sea posible porque este lunes tanto la Xunta, como el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo confirmaron que destinarán un total de 210.000 euros para llevar a cabo las obras necesarias para que el anhelo del piloto lucense sea una realidad.

Falta, por supuesto, el visto bueno de las federaciones gallega y española, pero tal y como confirma el presidente del Club Motopark Lugo, Miguel Ángel Vázquez, "está más cerca que nunca, si hay que decir un porcentaje diría al 90%, pero queda un 10% que no depende de nosotros y sí de las federaciones".

Semanas de reuniones entre los responsables del Club Motopark, encargado de la gestión del circuito Jorge Prado, con las entidades políticas, han dado sus frutos y este lunes se confirmó la buena noticia. Tanto Ayuntamiento, Xunta como Diputación —esta última confirmada por el presidente del Club Motopark— anunciaron su colaboración para que Lugo pueda acoger una de las pruebas del Campeonato de España.

"Nos apoyan las entidades políticas, que es fundamental, pero estamos esperando a que la Federación publique el calendario y sea oficial para ponernos a trabajar en todo lo que necesita el circuito para albergar una prueba de este calibre", confirma Miguel Ángel Vázquez, que prefiere ser prudente y no asegurar, todavía, que Lugo será sede del Nacional en 2023. "Hay posibilidades y tenemos el dinero necesario para poder llevarlo a cabo, pero dependemos de que lo aprueben las federaciones", insiste.

Una vez que el circuito reciba el visto bueno, que puede ocurrir a lo largo de este mes —en dos o tres semanas, augura Miguel Ángel—, el Club Motopark activaría las palancas necesarias para, en tiempo récord, preparar el circuito para una cita de tal importancia. "Hay que acabar de dotar el circuito, le falta infraestructura como cierres, paddocks, luz, agua, lavadero de motos, etcétera", asegura el presidente del club.

Se ha dado, pues, el primero de los pasos necesarios para que el sueño de Jorge Prado sea una realidad. Queda mucho por hacer, pero tres meses son "suficientes", según Miguel Ángel, para que Lugo pueda albergar a mediados de febrero —las fechas con más opciones— la mencionada cita. "Só unhas semanas despois de inaugurar oficialmente o circuito estamos a comprobar que comeza a posicionarse xa como unha pista de referencia", aseguró este lunes la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, en el anuncio de la colaboración del Ayuntamiento con el circuito, que asciende a 70.000 euros. La misma cantidad que destinarán la Xunta y la Diputación para una cita en la que Jorge Prado y Rubén Fernández confirmaron ya su participación.

Una prueba que reúne a 130 deportistas y más de 10.000 aficionados

El consistorio asegura que una prueba de este calado reúne a unos 130 deportistas —entre MX1, MX2 y Mx125— y más de 10.000 aficionados, por lo que no se puede descartar que se instalen gradas artificiales en caso de que el circuito lucense sea uno de los siete que formen el calendario del Campeonato de España de Motocross 2023.



Circuito versátil

El concejal de Deportes, Mauricio Repetto, destacó la "versatilidad" del circuito Jorge Prado, ubicado en la parroquia de Teixeiro.



Acuerdo entre las tres entidades, necesario

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, señaló este lunes tras reunirse con el presidente del Club Motopark que "dado os espazos e as infraestruturas que debe ter o novo circuíto, tales como peches perimetrais, medidas de seguridade, paddock, zona de saída, luz e auga, sería necesario chegar a algún tipo de convenio a tres bandas co Concello e Deputación para acometer as obras no menor tempo posible".



El tuit de Jorge Prado

"¡Qué buenas noticias! Un sueño hecho realidad participar en una prueba del Nacional en mi ciudad. ¡Gracias a todos!", escribió este lunes.