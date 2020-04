El cierre de la Liga en Preferente dejaría escenarios para todos los gustos

La Uefa confirmó hace algunos días que aceptará cualquier decisión de las federaciones de cada país en lo que concierne a la resolución de las competiciones no profesionales de fútbol. Tras esta postura, algunas federaciones, como Inglaterra o Suiza, comunicaron ya a los clubes que daban por cerradas las ligas sin ascensos ni descensos. Si España copiase esta resolución habría una competición, la Preferente Autonómica Norte, donde dos equipos lucenses, ambos mariñanos, se verían muy perjudicados, en el caso del Viveiro, o muy beneficiados, en el del Foz, vista la clasificación de la categoría. Los otros equipos lucenses del grupo, Ribadeo, Sarriana y Lemos, no se verían afectados. Tanto el director deportivo vivariense, Luis del Río; como el presidente del Foz, José María García Rivera, ofrecen su versión sobre la situación y posibles soluciones.

El Viveiro lidera con solvencia la clasificación, con 15 puntos de ventaja respecto al tercer clasificado y con el ascenso casi en la mano al quedar 12 jornadas y 36 puntos en juego. Con los números en la mano, Del Río (en la imagen) no quiere oir hablar sobre la posibilidad de detener el campeonato y, mucho menos, de la no concesión de ascensos y descensos. "O impacto económico por esta crise xa o temos enriba todos, pero o golpe anímico se non se conceden ascensos sería terrible e completamente inxusto para o Viveiro. Non estamos falando dun proxecto deste ano, senón de varias tempadas que levamos traballando para intentar subir a Terceira e agora que estamos nunha situación tan ventaxosa paréceme incrible que non se vira premiada a nosa traxectoria", señala el directivo y máximo responsable del área deportiva vivariense, que cree que ni siquiera el play off sería justo. "Basta mirar a clasificación para ver que non se pode facer unha fase de ascenso que inclúa ao Viveiro; estamos a 11 puntos do segundo e a 15 do terceiro, se hai que facer un play off debería ser entre o segundo e o quinto", señaló.

De todas formas, Del Río está convencido de que imperará la lógica y asegura que su comunicación con la federación, casi diaria, así lo atestigua. "As noticias que teño eu a nivel federativo son de que en Galicia se manteñen as pautas do presidente da Española, Rubiales, que está totalmente a favor de pechar tódalas competicións, aínda que haxa que disputar encontros en xullo ou agosto”, afirma el director deportivo vivariense, que añade que “lóxicamente o que faría isto sería varias as competición da vindeira tempada, nas que se podería xogar a unha volta única e facer play off ou algún outro sistema que acurte os prazos”, explicó.

La otra cara de la moneda la representa el CD Foz, que ocupa la última posición de la clasificación, con 15 puntos, a 9 de la permanencia. Su presidente, José María García Rivera (en la imagen), considera que la opción que están tomando Inglaterra, Suiza o Bélgica tampoco es la más justa y ofrece una opción que podría satisfacer a la mayoría de los clubes. "En caso de pechar as ligas, sería moi inxusto que clubes coma o Viveiro se viran perxudicados cunha medida tan extrema de que non houbera ascensos, pero, por outro lado, penso que os descensos si que deben quedar anulados porque as posibilidades matemáticas de acadar a permanencia aínda están aí", señala, añadiendo que la solución sería "ampliar o número de equipos nas Ligas da tempada que ven e aumentar o cupo de descensos para equilibrar outra vez as cifras de participantes nas dúas tempadas seguintes2, dijo Rivera, que explica que ya le comentó al resto de su directiva esta opinión "que é totalmente persoal", pero que está dispuesto a trasladar a la federación en caso de que sea consultado.

A diferencia de Del Río, lo que Rivera ve muy complicado es que la competición pueda reanudarse esta misma temporada, ni siquiera con partidos a puerta cerrada. "Non estamos a falar dunha Liga profesional con vestiarios moi preparados para manter unha distancia mínima de seguridade; en Preferente os xogadores están moi xuntos en todo momento e creo que non se vai permitir este tipo de situacións. Debemos ver o momento que estamos vivindo, sen poder ver aos familiares e amigos para pensar que en pouco tempo podemos estar vivindo algo totalmente oposto", aseguró.