Antía Pernas brilla con su triunfo en la Nacional sub- 16

Antía Pernas Rodríguez (15/05/2006) logró el pasado sábado el primero de los cielos que le esperan en una carrera deportiva que promete. La velocista lucense se coronó como campeona de España sub-16 en los 100 metros lisos, con un tiempo de 12.33, para enfocar la luz del atletismo español en su figura.

La atleta del Lucus Caixa Rural Galega no escondió su felicidad tras su victoria. "Tenía muchas ganas porque me veía bien posicionada, pero no me esperaba para nada quedar de primera. Ya me puse muy contenta en la semifinal -donde fue primera-, con la marca que hice, y en la final aún más", valoró. Al cruzar la meta, Antía se acordó de "la ayuda de mis entrenadores, de mis amigos y de mis compañeros de equipo".

De la final, Pernas recuerda cómo fue su último adelantamiento. "Yo sabía que tenía a Anastasia (López), una de las mejores en pista cubierta, delante de mí. Intenté con todas mis fuerzas adelantarla, y en los últimos metros la pasé", recuerda.

La lucense afrontó la preparación del Nacional "con normalidad, como con todas mis carreras. En la última semana estuve algo más relajada para no cansarme".

Pernas fue mejorando desde el inicio de la temporada para coronar con un oro brillante su gran momento. "Cuando acabó el confinamiento no me notaba como antes, me veía peor. Pero al ir avanzando la temporada fui recuperando. Ya me siento como antes", observa.

Repasando su trayectoria, Antía habla de su mejor momento deportivo, que fue cuando hizo su mejor crono: "la tercera mejor marca de España sub-14, con 7.88 en 60 metros lisos". Después fue progresando "poco a poco" hasta "este campeonato, que también es un gran logro".

Hablando de las dos modalidades en las que compite, los 100 metros y los 60 metros lisos en pista cubierta, Antía asegura que no sabe cuál se le "da mejor". "Antes pensaba que los 60 lisos, pero ahora mismo no lo sé". Además, revela que prefiere "competir al aire libre que en pista cubierta porque me siento más libre".

En cuanto a su desempeño en las carreras, Antía analiza cual es su mayor virtud: "Lo que mejor se me da son las salidas. Soy muy explosiva y es algo que destacaría de mí en competición".

También habla de los puntos a mejorar, que en su caso son "los metros del final, en los que tengo que trabajar, además de no fijarme tanto en la carrera de las demás, y centrarme en la mía".