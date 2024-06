O Cidade de Lugo Fluvial arrasa no Campionato de España de Clubs de Pontevedra

O Cidade de Lugo Fluvial impúxose no Campionato de España de tríatlon por equipos, sexta tirada da Liga de Clubs, tanto en categoría masculina como feminina, e ten na súa man o título nacional feminino, a falta do campionato de remudas mixtas que se levará a cabo este domingo á mañá (9:30 horas).

En categoría feminina, a escadra lucense conseguíu en Pontevedra 1.251 puntos, que lle serviron para avantaxar ao Bétera valenciano (1.075) e ao Náutico de Narón (1.055).

Mentres, en homes, o conxunto de Lugo rematou con 1.313 puntos, polos 1.218 do líder da liga, o Universidad de Alicante, e 1.142 do Peñota Dental Alusigma, que finalizaron no segundo e terceiro postos, respectivamente.

En mulleres, o Fluvial contou coa participación de dúas deportistas locais nas súas ringleiras. A buenense Natalia Castro Santos rematou na 16ª posición, mentres que a júnior pontevedresa Marta Novo Dios concluíu na 83ª praza, concedéndolle 68 puntos ao colectivo. En homes, a escadra luguesa estivo representada polo xuvenil pontevedrés Lucas García Picón (66º).

Candela Sánchez conclúe na 34ª praza

Por parte do Náutico de Narón, participou a tamén lerezana Candela Sánchez Touza, que acabou na 34ª praza, despois dun brillante inicio no treito a nado. A competidora, aínda en idade xuvenil, achegoulle 117 puntos á súa escadra, despois de saír na décimo cuarta posición do río.

As tres primeiras posicións finais da carreira feminina foron para Sara Guerrero (Náutico de Narón), que detivo o cronómetro nunha hora xusta (1:00:00) para vencer por diante de Noelia Juan (Bétera) e Ana Gómez Carballo (Cidade de Lugo Fluvial).

Entre os homes, o vencedor foi Roberto Sánchez Mantecón (Universidad de Alicante) cun rexistro de 54:29, por diante de Jarno Pousada (Cidade de Lugo Fluvial) e de Pelayo González (Peñota Dental Alusigma).