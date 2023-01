Chris Ramos: "En este momento solo pienso en el hoy"

Chris Ramos, delantero centro del Lugo, aseguró, tras recibir el premio Jugador Estrella Galicia del mes de diciembre, que su posible venta es "una parcela que no me incumbe" y declaró que solo piensa "en el hoy" y en tratar de sumar los tres puntos ante el Mirandés en Anduva, un duelo que calificó como "importantísimo".

"Eso (su posible salida del equipo) es una parcela que no me incumbe. Lo que sí puedo decir es que trabajo día a día para ser mejor futbolista, disfruto el día a día con mis compañeros y ahora solo pienso en el hoy y en el partido de este domingo en Anduva, en el que tenemos que sacar los tres puntos".

"El Mirandés es un rival directo. Tenemos que salir con todo y a por ello. Ya trabajamos para atacar sus debilidades y hacer nuestro partido, porque allí tenemos que sacar los tres puntos. Es un partido importantísimo porque es un rival directo".

Ramos jugará en Miranda su partido número cien con la camiseta del Lugo. "Tengo mucho orgullo por jugar mi partido número cien con la camiseta del Lugo. Quién me iba a decir a mí, cuando llegué aquí hace unas temporadas, que iba a llegar a los cien partidos con este equipo. Me da mucha alegría".

El gaditano declaró estar perfectamente adaptado a su rol de delantero centro. "Desde que empezó la temporada y me pusieron de delantero traté de hacerlo lo mejor posible en todos los partidos y en todos los entrenamientos. Traté de aprender lo máximo, empaparme de Manu (Barreiro), que me dio muchos consejos. Ahora también está Joselu y puedo aprender de él. Cada fin de semana trato de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo".

Chris Ramos espera aumentar su cifra de goles. "Es una alegría tener esa cifra e igualar los goles que hice en otras temporadas. Pero yo no me pongo ninguna cifra, sino ayudar al equipo en lo que esté en mi mano. Con eso es con lo que me quedo a final de temporada".

En cuanto al rendimiento del equipo, dijo que: "Es verdad que lo primero que tenemos en mente es tener la portería a cero, encajar pocos goles y estar bien en defensa para, a partir de ahí, crecer en lo ofensivo. Con el paso de las jornadas habrá un cambio y se verá un Lugo más ofensivo, porque hay jugadores de sobra para hacerlo".

"El vestuario es lo mejor que tenemos. Estamos tranquilos y si hay un vestuario acostumbrado a la presión de jugar abajo es este. Lo llevamos bien, sabemos que tenemos equipo de sobra para mantener la categoría y para eso trabajamos".