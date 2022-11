Chris Ramos: "Cada partido este equipo mejora una barbaridad"

El delantero del Lugo, Chris Ramos, declaró, al recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del mes de octubre, que al Lugo le falta "cambiar un poco la dinámica", lograr una buena racha de resultados y plasmar en la tabla la mejora que, según el punta, se ve "partido a partido".

"Nos falta cambiar un poco la dinámica, conseguir la primera victoria y, a partir de ahí, el equipo jugará más suelto y se irá un poco la presión de conseguir la victoria y una buena racha. Creo que el equipo va a más, cada partido mejoramos una barbaridad", declaró el andaluz.

"No me gusta mirar la clasificación, sobre todo a estas alturas. Queda mucha temporada y lo más importante es que se están haciendo bien las cosas y creo que así está ocurriendo. Poco a poco iremos mejorando y sumando para buscar esa tranquilidad del año pasado y conseguir el año cuanto antes la permanencia", recalcó.

En el plano individual, Ramos aseveró que: "Muy contento. Están saliendo bien las cosas en lo individual. En lo colectivo, partido a partido se está viendo la esencia de lo que quiere este equipo. Es un grupo que lucha y que sabe a lo que juega. Poco a poco están saliendo las cosas y solo queda materializarlo con un buen resultado este domingo", observó el gaditano.

"Siempre que juegues más arriba tienes más oportunidades de conseguir gol y ocasiones. Me vino bien el cambio de posición. Me encuentro muy a gusto y contento y mis compañeros me están ayudando porque me falta mucho por mejorar. Me encuentro bien y creo que estoy aprovechando las oportunidades que me está dando el míster", indicó sobre su puesto de delantero.

"Estoy muy bien rodeado y mis compañeros me ayudan muchísimo para realizar los goles o para el que le toque", manifestó acerca de su entendimiento con los compañeros.

Chris Ramos también se refirió al número alto de faltas que recibe en cada partido. "El fútbol es contacto, pero creo que la de los árbitros es una labor muy complicada. Al ser yo un tipo muy alto y grande, en las acciones de contacto no suelo quejarme ni tirarme, pero en los equipos rivales el delantero, al mínimo contacto se tira y le pitan falta. Intentaremos aprender de ello para ver si nos pitan más a nuestro favor".

En cuanto al Andorra, próximo rival de los rojiblancos, el punta valoró que: "Es un recién ascendido pero que está realizando una grandísima campaña. Tiene 21 puntos, está en una zona tranquila en la clasificación. Pero en esta división cualquier equipo le puede hacer daño a cualquiera. Iremos allí a conseguir la victoria que tanto ansiamos y estoy seguro de que será un buen domingo para nosotros".

El futbolista no jugó el pasado fin de semana en la Copa. "Me tocó un poco de descanso y no jugué el partido de Copa. Fueron unos días para desconectar un poco, estar con los amigos y la familia y ya estoy preparado par afrontar lo que resta de primera vuelta".

Por último, habló sobre su relación con Diego Alende, ex del Lugo y que juega en el Andorra. "Con Diego (Alende) me llevo muy bien. Estuvimos hablando estos días, aunque lo solemos hacer con asiduidad. Para nosotros fue un pilar muy importante las últimas temporadas, pero yo le deseo lo mejor a partir del domingo.