Lugo y Cádiz, unidas por una tarde de junio y un jugador especial, de esos que brillan por el mérito y el esfuerzo de quien se ha hecho a sí mismo, de quién ha peleado desde abajo para llegar arriba, de los que siempre suman más allá de los números. Chris Ramos nació en la ‘Tacita de plata’ hace 25 años y lleva dos mucho más al norte, en una ciudad amurallada por los romanos en la que ha dado el petardazo a base de calidad, trabajo y la humildad de vivir en el presente atado a sus raíces.

Sabe la relación especial que el Lugo tiene con su ciudad natal supongo...

Tenía conocimiento de esa relación especial. El día del ascenso del Lugo en Cádiz, yo, como aficionado cadista que soy, lo viví desde dentro, en el Carranza. En su momento me fastidió, pero desde entonces Lugo lleva ininterrumpidamente en el fútbol profesional y eso hizo que tenga la suerte de estar aquí.

¿Estuvo en la grada aquel día?

Sí, me acuerdo perfectamente. Lo comento mucho con Carlos Pita y él me mete caña con eso (ríe). Recuerdo que estaba allí en la grada y sufrí, como buen cadista, en la tanda de penaltis. Pero ahora me alegro porque gracias a ello tengo la suerte y la oportunidad de poder disfrutar aquí.

¿Le vacila entonces mucho Pita?, es el único que sobrevive de aquella tarde…

Pita y Chapu, el utillero, son los únicos que quedan de aquel día. Los dos me cuentan sus historias de cómo fue el ascenso.

¿Qué tiene Lugo y el Lugo para este despegue de Chris Ramos?

Sobre todo la gran confianza que me ha hecho tener el cuerpo técnico y el grupo de jugadores. Desde que llegué a Lugo me sentí muy cómodo. El año pasado, al ser mi primer año casi como futbolista profesional, aunque llegara desde el Valladolid y hubiera debutado en Primera División, no estaba rodado todavía en Segunda División. El año pasado tuve la oportunidad de disputar bastantes partidos, coger experiencia y aprender de los grandes compañeros que tenemos aquí. Este año es el que mejor me estoy encontrando. En cada partido y en cada entrenamiento intento aprender tanto de mis compañeros como del cuerpo técnico. Pero todavía tengo mucho por mejorar y aprender y estoy encantado de poder hacerlo. Tengo la suerte de estar en un gran cuerpo técnico y con grandes compañeros.

¿Es su mejor temporada a nivel profesional? Sus cifras son las mejores de su carrera: 7 goles, 4 asistencias y aún quedan partidos…

Sí. Estoy en el mejor momento de mi carrera. No solo por los datos de goles y asistencias, sino por la comodidad que tengo, la alegría con la que voy cada día a entrenar y con la que encaro cada partido. Todo eso hace que rinda al máximo y que lo intente hacer lo mejor posible.

Si Gerard Valentín era un maestro en eso de desbordar por habilidad y velocidad, ¿Chris Ramos es una versión más potente y con más gol?

(ríe) Gerard es un jugador muy especial, no solo en lo futbolístico, también en lo personal. Yo me llevo genial con él, tenemos una buena relación y me fastidió un poco que se fuera. No solo por las buenas asistencias que me podría dar, sino porque fuera del vestuario teníamos una gran relación y estábamos mucho tiempo juntos.

Para nada soy el jugador franquicia, aquí hay grandísimos jugadores

¿El cartel de jugador franquicia del Lugo es ahora de Chris Ramos?

No, para nada. En este equipo hay grandísimos jugadores y con mucha proyección. Para nada lo veo así. Yo estoy aprovechando la oportunidad que me están dando y también me aprovecho de los buenos jugadores que tenemos, porque todos están haciendo una gran campaña. Lo colectivo siempre ayuda a lo individual y por eso mis compañeros me hacen mejor.

Ante el Almería jugó en punta. ¿Podría volver a situarse en ese puesto? En el San Fernando le llamaban John Carew…

(ríe) Es verdad que exploté en el San Fernando jugando en punta y luego me firmó el Valladolid. En el Sevilla Atlético y en el Badajoz había veces que jugaba en punta, pero aquí en el Lugo había jugado pocas veces ahí.

¿Ayudar tener a maestros como Manu Barreiro, Carrillo y Joselu para jugar bien en punta?

Es una posición que me encanta y en la que trato de aprender de los delanteros tan buenos que tenemos. Trato de aprender cada día de ellos en el juego de espaldas, en el juego aéreo y es una posición que me gusta. Es un privilegio estar con gente así en el equipo. Pero también me gusta jugar como extremo.

Con Luis César llegó a jugar un partido incluso de lateral… ¿Le sorprendió aquella decisión?, ¿Ve a Rubén Albés situándolo de carrillero?

Ese partido es un poco anecdótico, porque yo nunca había jugado en esa posición y no me siento nada cómodo ahí. Pero son decisiones que toma el míster y siempre tratas de hacerlo lo mejor posible dentro de la medida en que puedas hacerlo. Me sorprendería que el míster (Rubén Albés) me pusiera en esa posición.

¿Nafti fue un entrenador clave en su trayectoria? Agradeció públicamente su trabajo cuando estaba en el Badajoz y apostó por usted también en el Lugo al darle minutos e importancia en el equipo

Él es uno de los entrenadores que siempre pongo por bandera, como José Pérez Herrera, que me dirigió en el San Fernando. Con Nafti aprendí muchísimo en el Badajoz y luego tuve la suerte de llegar al Lugo y al poco tiempo me tocó estar a sus órdenes. Para mí fue un privilegio haber estado con él porque hizo un grandísimo trabajo. Siempre le desearé lo mejor.

¿Fue más importante Badajoz o este Lugo de Rubén Albés para su salto de calidad?

Son situaciones diferentes. En el Badajoz fue la época del covid y la situación fue un poco extraña. En lo que duró la temporada aprendí mucho y cogí experiencia en Segunda B y me fui curtiendo un poco para poder llegar más alto. Luego llegué aquí a Lugo y la experiencia y todo lo que aprendí en Badajoz me hizo estar aquí muy a gusto. Es un tramo más en mi carrera deportiva que es igual de importante. Yo todos los años que he jugado al fútbol siempre he tenido la fortuna de poder aprender y disfrutar. Este año se está viendo más mi recorrido y por fortuna están saliendo las cosas bien.

¿Qué ha mejorado Chris Ramos desde su explosión en San Fernando hasta el Lugo?

Cuando he tenido confianza creo que he sido un jugador que he sabido plasmar mi fútbol dentro del campo. Al principio soy bastante tímido y cuando me siento importante dentro del vestuario me va bien. Aquí me siento muy a gusto, cómodo y tengo la suerte de estar en un vestuario y un cuerpo técnico de diez. La confianza para un jugador lo es todo y yo la tengo en el Lugo.

A nivel colectivo, después de haber pasado por una temporada agónica como la pasada, ¿Echa de menos aquellos partidos a vida o muerte o prefiere olvidarlos?

Ningún jugador desearía tener las sensaciones que tuvimos el año pasado en los últimos partidos de estar a vida o muerte y de estar siempre jugándotela. Fueron muchas semanas de sacrificio, de mucha tensión, de mucho miedo y eso para un futbolista es duro. Nunca lo preferiría a la situación en la que estamos. Aunque para nada estamos relajados, trataremos de conseguir el objetivo de la permanencia lo antes posible y seguir disfrutando como hacemos cada fin de semana.

¿Cómo ha cambiado tanto el equipo? ¿La llegada de jugadores como Ros, Ricard o Señé han sido clave?

Todos los jugadores que han venido este año están aportando muchísimo. Mantuvimos intacto el buen grupo que tenemos y los que han llegado son grandes jugadores. Están haciendo una gran temporada. Cuéllar también está haciendo un gran año. Es un jugador joven y con una proyección terrible. Los jugadores que llegaron nuevos y los que llevamos más tiempo aquí lo estamos haciendo lo mejor posible.

El míster siempre habla de que el colectivo del Lugo suplirá cualquier carencia individual, ¿Este es un equipo donde todos brillan por encima de uno solo?

Por supuesto. Esa es nuestra identidad. Todos vamos a una y somos una piña. Cualquier jugador que entra en el once o en un partido lo hace igual de bien que el que sale. Eso es increíble. Tenemos a gente a un gran nivel, pero también los que entran. Por ejemplo, Alberto, que no está teniendo muchos minutos, jugó ante el Almería, contra un equipazo como ese, y salió y lo hizo fenomenal. Sebas (Moyano) igual. Cuando llegó su momento lo supo aprovechar a pesar de no tener minutos y ahora es un pilar del equipo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer individualmente para brillar colectivamente. Esa es una de las claves por la que estamos haciendo una buena temporada.

Estoy centrado en el Lugo y disfruto aquí porque me siento cómodo

Se habló del interés del Rayo Vallecano de Iraola, ¿Se habría ido a Primera División en enero?

Yo de eso me abstengo un poco. La gente que me conoce sabe que no me gusta pensar en el mañana, siempre intento disfrutar y estar en el presente, en el aquí y el ahora. A lo que haya pasado o a lo que vaya a pasar no le doy ninguna importancia. Estoy centrado en el Lugo, estoy muy feliz de estar aquí y voy a seguir estándolo y disfrutándolo porque me siento cómodo y disfruto mucho del día a día.

¿Esos rumores son un síntoma de su buena temporada?

Que mi nombre suene de esa manera hace darte cuenta de que estás haciendo las cosas bien, que estás mejorando, pero no sale más de ahí. Por verle el lado positivo, que se interesen siempre equipos es bueno para uno, pero no le doy mucha importancia. Estoy muy feliz aquí, disfruto de este momento y lo que pase o vaya a pasar no me interesa.

¿El vestuario del Lugo puede ser importante para que se quede aquí muchos años?

El buen rollo y la amistad que tenemos todos entre nosotros es primordial para un jugador. Es clave para sentirse a gusto en el día a día.

Chris Ramos en O Ceao. SEBAS SENANDE

¿Quién es el compañero con el que más ha conectado?

En el vestuario a Juanpe y a mí nos llaman Zipi y Zape (bromea). Somos de la misma zona los dos, yo de Cádiz y él de Jerez, y habíamos coincidido otras veces. Estuvimos en las inferiores del Cádiz, aunque jugáramos en diferentes categorías, pero nos conocíamos. Luego, en el Sevilla Atlético también coincidimos y, al venirnos al norte, siendo los dos andaluces y de Cádiz, siempre te intentas juntar con gente de casa. Pero yo me llevo bien con todos. Es imposible decirte uno, porque todos los días tenemos bromas, cachondeo y piques sanos con todos. Si no es un día con uno es con otro.

Juanpe, otro que está a un gran nivel…

Está haciendo una temporada fantástica, igual que la anterior. Es por el grupo que tenemos. La competencia que tenemos entre todos nos hace rendir y dar lo máximo en todos los entrenamientos y en todos los partidos. Eso es lo que hace que tengamos a tantos jugadores dando un altísimo nivel y que el grupo esté donde está.

¿La gente debería hacer una colecta para que Pita, Seoane, Iriome y Xavi Torres que sigan el año que viene?

Por supuesto. Si hace falta hago yo la colecta por todo Lugo para que, como mínimo, tengamos el mismo vestuario y el mismo grupo aquí en Lugo.

Siempre se habla de los capitanes y de los futbolistas con más temporadas en el club, pero ¿Los jóvenes son tan importantes como los veteranos?

Todos los jugadores son importantes y cada uno aporta su experiencia y su forma de jugar. Los veteranos, en este equipo, son unas personas de diez, maravillosas. Te hacen integrarte lo más rápido posible, ayudan mucho y dan muchos consejos en todo lo que necesites dentro y fuera del campo. Tanto Pita, Seo, Manu (Barreiro), Iriome, Xavi (Torres)… Da igual quién sea. Tanto los jóvenes como los veteranos nos intentamos ayudar los unos a los otros para que el grupo siga fluyendo y siga estando bien.

Albés decía que en la segunda vuelta se vería la mejor versión de los jóvenes, parece que acierta...

Somos jugadores que tienen esa confianza que nos permite rendir al máximo todos los fines de semana. Tener un vestuario en el que puedes mirar al jugador de al lado y sabes que puedes aprender de él es algo que te hace ser una esponja y aprender y mejorar para el bien del grupo.

Hablando de su trayectoria, llegó a debutar en Primera División con el Valladolid en Montilivi y como titular, ¿Cómo fue aquel día?

Fue un sueño. A todo futbolista le hace una ilusión tremenda debutar en Primera División. Tengo muy buenos recuerdos de esa época y del Valladolid, porque es el club que me llevó al fútbol profesional. Siempre le estaré agradecido al club y a su afición porque me dieron la oportunidad de empezar en el fútbol profesional.

¿Pasó muchos nervios?

Tuve la suerte de debutar como titular. Fue una semana en la que el entrenador (Sergio González) me hizo ver que podía debutar como titular. Fue una semana de nervios porque es un sueño debutar en Primera y Sergio me la dio. Montilivi es un estadio en el que tengo muy buenos recuerdos.

¿Por qué el Cádiz nunca confió en su evolución, siendo usted de allí y jugando en sus categorías inferiores? Incluso Quique Pina dijo públicamente en 2017, cuando usted despuntaba en el San Fernando, que si quería firmar allí era un jugador perfecto para el club….

Son cosas que pasan en el fútbol. No soy nadie para decir por qué. Yo estoy muy contento y feliz de la trayectoria que tengo hasta el momento. Al ser de Cádiz jugué en las categorías inferiores del club, pero tienes que ir cogiendo experiencia.

En el San Fernando despuntó tanto que se habló del Real Madrid, de un equipo alemán…

Ese fue el año en el que, como se dice en Cádiz, pegué el petardazo. Se fijaron muchos y grandes equipos en mí. Jugué a las órdenes de José Pérez Herrera, que es casi un padre para mí y fue el que me dio la primera oportunidad de poder demostrar que valía para esto. Aprendí muchísimo y después di el salto al fútbol profesional, pasé por diferentes equipos y cogí experiencia en diferentes equipos.

¿Siendo tan joven abruma el interés de equipos grandes? ¿Es díficil de gestionar?

Desde aquel tiempo soy una persona que prefiere no pensar en eso. Siempre le decía a mi agente, porque eran muchos rumores y no estaba acostumbrado a ese tipo de noticias y llamadas, que me dijera solo lo que es importante, nada de rumores. Eso es historia ya para mí. Lo importante es el ahora y estoy contentísimo con las decisiones que he tomado.

En poco tiempo pasé de estar en la Tercera balear a debutar en Primera División

En San Fernando cobraba 150 euros al mes, ¿Es duro el fútbol modesto?

Cuando estás empezando no miras tanto lo económico, te centras más en la categoría. Seguramente aquella no era la mejor oferta por aquel entonces, pero sentía la confianza del entrenador, que era importante y que podía hacer las cosas bien. La vida te puede cambiar en unos meses y pasé de estar jugando en la Tercera balear a debutar en Primera. Eso fue lo que me marcó a mí.

Cuando se pasa en tan poco tiempo de jugar casi por el bocadillo a ser profesional y llamar a la puerta de la Primera División, ¿Cambia mucho la vida? ¿Hay que tener los pies en el suelo para no volverse un poco loco?

Hoy en día aún lo recuerdo. Creo que actué muy bien porque soy una persona que disfruta del momento. Pasaban los días y lo veía todo normal. Siempre me sentí futbolista, desde que jugaba en las inferiores del Cádiz o en el equipo de mi barrio hasta ahora. Siempre he tenido esa mentalidad y eso es lo que me ha hecho llegar a donde estoy ahora. Tengo la mentalidad de querer mejorar siempre más, de ser mejor cada día.

¿Los amigos del barrio y la familia alucinan mucho con esta explosión de Chris Ramos? ¿Presumen mucho de usted en Cádiz?

En Cádiz hay bastante afición del Lugo gracias a mí (ríe). Afortunadamente tengo grandes amigos y una gran familia que siempre ven todos los partidos del Lugo. Mi madre ya le dijo al presidente que si iba por Cádiz alguna camiseta del Lugo iba a ver, que no se sorprendiera. Mi familia, mi pareja y mis amigos se sienten muy felices y orgullosos y gracias a ellos también estoy aquí.

¿Qué tiene el Cádiz CF para que sea casi una religión en la ciudad?

Soy cadista y siento mucho el Cádiz. Tanto mi familia como mis amigos hemos ido al estadio. Es una afición tremenda. En el sur se vive muy de lleno el fútbol y en Cádiz casi más. Tiene una gran afición brutal y es una suerte para el club tener esa gran afición que lo apoya en todo momento.

¿Hay mucha diferencia entre las aficiones del sur y el norte de España?

Lugo es una ciudad pequeña y no tengo queja de la afición que tenemos. Esta es una afición de diez que cada fin de semana nos ayuda. Estamos deseando jugar en el Ángel Carro porque es una fortaleza para nosotros. Yo me crié en el sur y lo conozco un poco más. Allí hay grandes aficiones y es una suerte para el fútbol tenerlas.

En su infancia probó también la natación y el baloncesto, ¿Por qué no optó por esos deportes?

Cuando tenía 10, 11 y 12 años hacía fútbol, baloncesto y natación. Las tres se me daban bien, pero ya empecé más fuerte con el colegio y los estudios y mi madre me paró un poco el carro y me dijo que tenía que elegir. La natación y el baloncesto se me daban bien, pero para nada se asemejan con las ganas que le tenía al fútbol. Por eso me decidí por el fútbol. Siempre hay cachondeo con mi altura y el no haber elegido el baloncesto, pero creo que no me equivoqué con ser jugador de fútbol.

¿Sigue otros deportes o es de los que piensa en el fútbol 24 horas?

Antes sí que seguía más otros deportes, sobre todo el tenis, pero hoy en día donde invierto más mi tiempo es en el fútbol. Estoy deseando que llegue la Champions, la Copa o las Ligas europeas entre semana para seguirlas. También espero que llegue el fin de semana para ver partidos de Segunda y Primera División, o la Primera RFEF, en la que tengo muchos amigos jugando y me gusta seguirlos.

¿Cuesta desenganchar en las vacaciones o se olvida de todo durante un mes?

Es verdad que el verano está para desconectar del fútbol y reponer las pilas para la temporada que viene. El preparador físico Fran Albert, con el que tengo una gran relación, me dijo que un futbolista tiene que ser futbolista siempre. La gente que me conoce sabe que soy un enfermo de la alimentación, de ir al gimnasio y sentirme bien conmigo mismo. En verano, obviamente, no se puede seguir todo a rajatabla ni entrenar todos los días, pero sí voy al gimnasio, hago deporte y trato de comer bien dentro de los días que se pueden en verano. Eso lo llevo a rajatabla para llegar a la pretemporada lo mejor posible y que me cueste menos la vuelta al trabajo.