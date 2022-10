Chris Ramos: "El equipo no mira la clasificación"

El delantero del Lugo Chris Ramos afirmó que el equipo gallego "no mira la clasificación" después de haber caído por primera vez a las posiciones de descenso a Primera Federación, en las que también se encuentra su próximo rival, el Málaga, al que visitará el domingo en La Rosaleda en la undécima jornada de LaLiga SmartBank.

"El equipo no mira la clasificación, sería un error. Estamos haciendo un gran trabajo y no estamos siendo recompensados, pero pronto van a llegar los resultados", comentó.

El atacante rojiblanco criticó que el videoarbitraje no mandara al árbitro del partido de este miércoles con la UD Las Palmas (0-1) revisar en el monitor del Ángel Carro el gol anulado por una supuesta falta suya a un defensa del equipo canario con 0-0 en el marcador.

"La vi repetida, disputo el balón, él no puede desaparecer ni yo quitarme, salto más que él y le doy, pero es un lance del juego y el gol debería haber subido al marcador. Creo que la tenía que haber revisado el Var, que para algo está. Voy a la disputa, él no me ve venir, me lo reconoce, y al menos debería haberlo revisado", precisó.

Antes de que el equipo canario marcara, el Lugo tuvo la opción de adelantarse con un tanto de Sebas Moyano tras una gran acción de Chris Ramos, pero el extremo falló el remate.

"Fue una lástima que Sebas no metiera esa, pero es un gran jugador, viene de partidazos increíbles y seguro que el domingo va a marcar", pronosticó el delantero gaditano.

Zé Ricardo, el primero en cumplir ciclo de amarillas

El jugador brasileño Zé Ricardo es el primer jugador del Lugo que cumple esta temporada ciclo de amarillas, lo que le impedirá estar el domingo a las 18.30 horas en el encuentro con el Málaga, correspondiente a la undécima jornada de LaLiga SmartBank.

El lateral izquierdo, que llegó al club el pasado verano procedente del fútbol portugués, se ha adueñado del carril izquierdo del Lugo esta temporada.

Solo fue suplente en la primera jornada, en la que el titular en la banda fue el ucraniano Orest Lebedenko, quien se lesionó en ese partido con el Albacete (1-2).

Desde entonces, no ha faltado a su cita con la titularidad y únicamente no completó el partido de la sexta jornada, ante el Villarreal B (3-1), en el que fue reemplazado en el intermedio.

Era el único jugador del Lugo que llegaba apercibido a la décima jornada de la temporada tras haber visto tarjeta amarilla ante el Leganés en el tercer partido del campeonato y frente a Oviedo, Ibiza y Huesca en los tres encuentros previos al choque de este miércoles con la UD Las Palmas (0-1), en el que recibió la quinta amonestación del curso.

Su baja será aprovechada, previsiblemente, por Orest Lebedenko para regresar al once el domingo en La Rosaleda en una cita que se presenta clave en la lucha por la permanencia ya que ambos equipos están en zona de descenso.