Chris Ramos se despide del Lugo: "He vivido una de las mejores etapas de mi vida"

El ya exdelantero del Lugo Chris Ramos se despidió del club y de la afición asegurando haber vivido "una de las etapas mejores de mi vida", que será "un rojiblanco más" y que le pidió al presidente Tino Saqués que lo dejara firmar por el Cádiz porque "era una oportunidad que no podía dejar pasar".

"La etapa que pasé aquí es una de las más felices de mi vida por la gente que conocí aquí", declaró.

"Es un sueño hecho realidad porque soy de Cádiz y cadista y para alguien de allí es un sueño jugar en el club de tu vida en Primera división. Era una oportunidad que no podía dejar pasar".

"Fueron unos días de mucho estrés y de mucha tensión. Le pedí al presidente que me dejara fichar por el Cádiz y accedió. El club y yo estamos en total sintonía y gracias a él pude cumplir mi sueño".

"Me gustaría haber salido en otra situación del club y haber contribuido a la salvación con mi granito de arena. Esa es una espina que se me queda clavada, pero confío en esta plantilla, porque si hay alguna plantilla o algún club capaz de lograrlo es este".

"En Lugo se queda un pedazo grande de mi corazón por todo lo que he vivido aquí, por los amigos y la gente que he conocido. Agradezco a todo el personal y aficionados lo bien que siempre me han tratado".

Además, Ramos indicó que ya "tiene ganas de estar en Cádiz" y "comerme el campo para ayudar al equipo a cumplir con el objetivo" de la salvación.