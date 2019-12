Chiqui, satisfecho con su "debut" con el Lugo y con la "asistencia"

El futbolista extremeño del Polvorín Óscar Castellano, Chiqui, celebró su debut en Segunda con el Lugo en Montilivi, donde dio una asistencia a Iriome. "Estoy muy contento por la oportunidad que me dio el míster. Fue todo muy rápido esta semana porque me subieron al primer equipo", valoró Chiqui.

"Sigo trabajando como el primer día. Estoy muy contento de que me haya llegado esta oportunidad y de que el entrenador haya confiado en mí. No me esperaba este debut, por la asistencia en el gol nuestro, pero el sabor al final fue amargo por la derrota", consideró el jugador del filial rojiblanco.

Sobre la derrota por 3-1 ante el Girona, Chiqui destacó que el equipo "dio la cara" a pesar de no poder puntuar en Montilivi. "Cuando contra un equipo como el Girona te pones 1-0 en el minuto 2 en una jugada desafortunada es difícil. Pero los pudimos someter bastante en su propio campo, lo que quiere decir mucho del equipo, pero el segundo gol viene de penalti y la expulsión nos penalizó, aunque el equipo dio la cara en todo momento".