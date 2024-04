Cheick, la joya del desierto

El entrenador de baloncesto lucense Rubén Engroba siempre ha tenido buen ojo a la hora de captar nuevos valores. En esta ocasión, su olfato de ojeador cruzó un continente. Atravesó Europa para adentrarse en Africa Occidental y hallar la sonrisa perpetua de Cheik Hamoula Coulibaly en el desértico Malí, donde las inmensas dunas de arena son incapaces de soterrar el talento deportivo de los jugadores del Centre Hirondelle de Basket (CHB) en Bamako, hogar de este fenómeno baloncestístico con licencia federativa en el Ensino y tutelado por el CB Sagrado Corazón, entidad cuyas almas mater son los hermanos Engroba.

Este joven de 16 años y 1,90 metros de estatura es la nueva sensación del baloncesto autonómico. En menos de dos meses se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros, entrenadores y rivales. Todos ellos han caído rendidos al potencial que muestra sobre la cancha este atlético jugador que se desempeña como nadie en posiciones cerca del aro.

Sus estadísticas no dejan de aumentar en cada jornada. El Ensino es el afortunado equipo donde ha recalado Cheick esta temporada. Compagina los partidos y entrenamientos de las plantillas cadete y júnior, incluso llega a doblar sobre la pista algún sábado o domingo.

Cheick Coulibaly se convirtió en la referencia en la zona del Ensino desde su llegada. Su impacto en la liga gallega ha sido de envergadura, la misma que posee en sus interminables brazos que le acercan hábilmente al aro sin esfuerzo.

En sus últimos partidos con la camiseta roja anotó 49 y 44 puntos, respectivamente, en una doble demostración de sus aptitudes anotadoras sobre el rectángulo.

"No tiene rival en su posición en Galicia. Los jugadores del equipo contrario no son capaces de defenderle, es muy superior dentro de la zona", explica Engroba, quien no para de alabar la capacidad atlética de su pupilo.

"Me adapto a todas las situaciones de juego porque aparte del físico, también soy fuerte mentalmente", explica el propio jugador amparado en el traductor de Google de su teléfono móvil.

Cheick llegó a Lugo el pasado 9 de febrero y todavía se maneja en francés en el día a día. Habla un español poco fluido, pero ya entiende la mayoría de las palabras. La rápida integración en el sistema educativo local obrará el milagro en breve, pues este alumno que cursa 4º de la Eso en el Colegio Marista ya es uno más en clase, donde según cuenta Rubén Engroba, quien ejerce como su tutor legal en España, es uno de los alumnos más queridos por sus compañeros. "Es un chico muy educado y respetuoso y sus profesores están encantados con él", señala. En asignaturas como Francés o Matemáticas es donde más cómodo se encuentra, por el momento. "Se lo merece porque es un cacho de pan", matiza su entrenador y tutor legal.

Cheick es ambicioso cuando mira al futuro. El jugador del Ensino aspira a convertirse "en jugador profesional, en llegar a la NBA para ayudar a mi familia", como su admirado Lebron James. Quién sabe.

Cheick dejó en Malí a su madre y a cuatro hermanos

Cheick Coulibaly se crió con su madre, funcionaria del Estado, y sus cuatro hermanos en la capital malí, Bamako. Su padre, militar, se alejó de su vida poco a poco. Cuando todavía era un niño, descubrió el baloncesto en un país donde únicamente existen dos pistas cubiertas para la práctica del deporte de la canasta.

"En el Centre Hirondelle de Basket de Bamako más de cien jugadores tienen que entrenar en una única pista exterior y de cemento", explica Rubén Engroba, por ello Cheick agradece enormemente las instalaciones de primer nivel que le ofrece el poder formar parte de la plantilla del Ensino. El Anexo al Pazo es su segundo casa, al igual que el gimnasio del anfiteatro breoganista.

"Entrenamos casi a diario en el gimnasio para que gane fuerza en el tren superior, porque en las piernas tienen dos muelles, son muy fuertes", asevera su tutor legal en España.

Cheick necesitó un visado de estudios para poder salir de su país al ser menor de 16 años. "Es complicado conseguir este visado, pero una vez que lo obtienes en el primer año, al segundo es más sencillo si cuentas con el voto favorable de la Xunta", comenta Rubén Engroba.