El chantadés Fran Vázquez pone punto final a una carrera que "ni había soñado"

El jugador chantadés de baloncesto del Casademont Zaragoza Fran Vázquez ha anunciado este jueves lo que era un secreto a voces: su retirada del baloncesto en una comparecencia telemática desde su domicilio.

Fran Vázquez, de 37 años y tras 19 temporadas en el baloncesto de elite, dirá adiós, si el coronavirus lo permite, jugando lo que queda de temporada.

El jugador gallego dejará el deporte de la canasta tras haber competido en la máxima categoría con el Unicaja de Málaga, el Bilbao Basket, el Herbalife Gran Canaria, el Akasvayu Girona, el F.C. Barcelona, el Iberostar Tenerife y el Casademont Zaragoza.

El pívot de Chantada ha explicado que creía que era el momento de decir adiós: "El tiempo pasa y todo tiene un fin y creo que es el momento de cerrar la puerta del último vestuario en el que voy a estar".

Antes de repasar su trayectoria como jugador, el chantadés recordó a todos los fallecidos a causa del coronavirus

El jugador del Casademont Zaragoza, que es el primero que anuncia su retirada de forma telemática, dijo que su decisión ha sido tomada "con calma" y que sentía "que era el momento y que era necesario", algo que espera que entiendan los aficionados.

Fran Vázquez, antes de repasar su trayectoria como jugador, recordó a todos los fallecidos a causa del coronavirus y mostró su cariño a sus familias y amigos.

Igualmente expresó su gratitud a todas aquellas personas que están arriesgando sus vidas "para salvar muchas otras", así como a todos los que han trabajado para que el país no se detuviera.

Recordó que empezó a jugar con 13 años en su tierra natal y que fue el baloncesto el que le eligió a él hasta el punto de convertirse en su profesión.

"Con trabajo, esfuerzo, constancia y un poco de suerte, por qué no decirlo, logré ser profesional en la mejor Liga del mundo después de la NBA. Incluso desde Estados Unidos me llegó la posibilidad de llegar a la meca del basket", apuntó.

Consideró que ha sido un "privilegiado" por las 19 temporadas en las que ha jugado en la Liga ACB, además de haberlo hecho también en la selección española.

"Ni en mis mejores sueños me podría imaginar una trayectoria así de logros, hitos y experiencias. He sido muy feliz en todos y cada uno de los equipos en los que he militado. Además, voy a decir adiós donde conseguí mi primer título", resaltó, junto a las camisetas de todos los equipos en los que ha militado.

Los aficionados me han dado un cariño que he tratado de devolver en la cancha

El gigante gallego deja el baloncesto profesional "contento, satisfecho, orgulloso y sin queja ni pena" y ahora le tocará afrontar "nuevos retos" y le gustaría seguir vinculado al baloncesto en la formación con los más jóvenes.

En una comparecencia que ha tenido muchos momentos de emoción agradeció el apoyo de su familia, pero especialmente de su padre fallecido, del que comentó que sacrificó su descanso por llevarlo y traerlo a los entrenamientos y que nunca pudo ver sus inicios como profesional.

También a todos aquellos con los que compartió club y vestuario, a los medios de comunicación y a las diferentes aficiones que le han apoyado.

"Ellos me han dado un cariño que he tratado de devolver en la cancha con mi juego y fuera de ella con mi gratitud y mi cercanía porque han sido siempre parte importante de este juego y de mi vida", apuntó sobre los aficionados.

Entre todos, dijo, le hicieron "mejor jugador y persona".

También deseó que a despedida que ha anunciado se pueda hacer efectiva sobre el parqué en los partidos que todavía quedan para finalizar la actual campaña: "Espero que en este tramo final de temporada, que ojalá podamos disputar, pueda experimentar hasta la última bocina el amor por el baloncesto. Será el mejor modo de dar la gracias a todos y de dejar mi profesión".

Podía haber probado en la NBA pero estoy contento con lo que he hecho

Sobre su nominación en el draft (elección) de la NBA de 2005 en el undécimo puesto, indicó que tuvo que renunciar a un sueño pero que nunca se ha arrepentido.

"Podía haber probado pero estoy contento con lo que he hecho y no me arrepiento de nada aunque he cometido errores. Todo lo que he conseguido ha sido con trabajo y esfuerzo", apostilló.

De entre todas las etapas que ha jugado mencionó sus seis años en el FC Barcelona, en donde consiguió ser campeón de Europa, y la calificó como "increíble a nivel personal y colectivo".

También sus apariciones en la selección española, donde disfrutó "como un chico" y que es algo que cuando tenía 13 años ni se lo imaginaba, al igual que "poder estar tantos años en la ACB" y codearse "con gente histórica".

Fran Vázquez es líder histórico en tapones de la ACB (738) y se encuentra situado entre los diez mejores en partidos y rebotes, además de haber sido internacional en 41 ocasiones con España.

Palmarés

El chantadés fue tres veces campeón de Liga (2009, 2011 y 2012, con el FC.Barcelona), cuatro veces campeón de Copa del Rey (2005 con Unicaja y 2007, 2010 y 2011 con el FC Barcelona), tres veces campeón de Supercopa (2010, 2011 y 2012 con el FC Barcelona), y ganador de una Euroliga (2010, FC Barcelona), una FIBA Champions League (2017, Iberostar Tenerife) y una Intercontinental (2017, Iberostar Tenerife).