Los números de Manu Sánchez son para enmarcar. Con 39 años ha disputado 22 temporadas como jugador de baloncesto profesional. De ellas, un total de 21 han sido en la Liga EBA y 14, defendiendo la camiseta roja del Club Baloncesto Chantada.

Desde hace años, el pívot asturiano hablaba de su retirada como una posibilidad. Al llegar junio siempre le volvía a picar el gusanillo de la competición y decidía calzarse las zapatillas un curso más. En esta ocasión ha decidido poner el punto final.

Manu Sánchez se retira después de haber jugado 505 partidos de baloncesto profesional. Llegó a competir en la ACB, la máxima categoría, con el Gijón y también en la LEB Oro, pero donde se hizo rey fue en la Liga EBA. Casi 500 encuentros, 487 en total, le encumbran como el deportista con más partidos en la cuarta división del baloncesto nacional.

"Cuando empecé a jugar no me planteaba llegar a estas cifras ni de broma. Esto no se planea. Simplemente he ido año a año en un deporte que me encanta, pero cada vez me costaba más físicamente aguantar", expresó Manu Sánchez, capitán del CB Chantada, club al que llegó en 2006. Solo firmó por un año, pero llegó a 14. Y los que le quedan.

En ese tiempo, Manu Sánchez se ha convertido en un vecino más de la villa del río Asma. No nació en el municipio, pero se desenvuelve en él como si lo hubiera hecho. El idilio ha sido recíproco, pues la grada ha correspondido con cariño hacia un jugador que ha marcado la mejor época del baloncesto en Chantada.

Con él en la pista, el equipo jugó cuatro fases de ascenso a LEB Plata, la única categoría en la que Sánchez no ha competido. Los últimos años fueron especialmente fructíferos y sirvieron para engordar el palmarés de la entidad con un título de Liga y dos de Copa Galicia.

EL FUTURO. Tras un largo recorrido por las pistas y pabellones de toda España, a Manu Sánchez se le presenta ahora una nueva vida. En unas semanas será padre por primera vez, experiencia que compaginará con su trabajo en un concesionario de vehículos. El baloncesto queda aparcado de momento.

"He decidido tomarme un año sabático, descansar y dedicarle tiempo a mi hija. Una vez pasado ese tiempo me gustaría seguir vinculado a este deporte, aunque todavía no he meditado cómo", anuncia Manu Sánchez.

Las circunstancias de su retirada han sido extrañas. La pandemia del Covid-19 ha impedido que Manu Sánchez colgase las zapatillas como más le habría gustado, jugando. "Siempre prefieres retirarte en la pista. Da un poco de rabia que la situación haya sido esta, pero es lo que toca", comenta el jugador, que cumplirá los 39 años el próximo lunes.

Sobre los motivos para retirarse afirma que en algún momento "es necesario parar". Entre sus obligaciones profesionales y los problemas físicos, cada campaña se hacía más complicado seguir el exigente ritmo que impone una competición como la Liga EBA. "Te tira mucho el corazón, pero al final llega un punto en el que se tiene que imponer la cabeza", concluye el asturiano.

Aún no está decidido qué va a pasar con la temporada 2019-2020 en la Liga EBA. Lo que sí es seguro es que cuando la crisis del coronavirus acabe y el deporte retome su curso nada volverá a ser lo mismo, porque en la pista de Chantada ya no estará Manu Sánchez.