César Morgado: "Le deseo lo mejor al Sabadell, pero iremos a ganar el partido"

El jugador del CD Lugo César Morgado habló sobre el duelo final de temporada de este sábado (19.00 horas) ante su exequipo, el Sabadell, un equipo que se juega la permanencia en el Anxo Carro, e indicó que le desea "lo mejor", aunque irá "a ganar el partido". Además, sobre su futuro, indicó que se irá de vacaciones sin saber si continuará o no en la entidad que preside Tino Saqués, pero que está "abierto a todo".

"Lo hemos hablado con el míster y este es un partido más en el que tenemos que seguir compitiendo, seguir insistiendo en hacer las cosas bien y acabar el año con un buen sabor de boca delante de nuestra afición, a la que queremos darle una última victoria. Queremos irnos de vacaciones con un sabor más dulce de lo que llevamos anteriormente", consideró Morgado.

"Las últimas jornadas son así de locas. Sabemos que va a venir un equipo que se está jugando el año. Va a venir con una intensidad y una necesidad enormes y para poder llevarnos el partido tenemos que igualar esa competitividad y el querer hacer las cosas bien. Tenemos que jugar nuestras bazas. Será una jornada en la que pueden pasar muchas cosas con equipos muy necesitados, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro y a intentar ganar el partido", añadió el zaguero.

El defensa rojiblanco afirmó que no habló con sus excompañeros, que le tiene "cariño" al conjunto catalán, donde militó entre 2021 y 2023, pero que irá "a mirar lo mío" y a "ganar el partido". "Tengo excompañeros y gente a la que le tengo mucho cariño, pero no he hablado con nadie. Al Sabadell, como al resto de equipos en los que he estado, le deseo lo mejor, pero es verdad que esta semana es difícil. Yo voy a mirar lo mío, por el Lugo, que es donde estoy y por el que tengo que darlo todo y ya veremos el resultado que se da. Le desearía lo mejor al Sabadell, pero nosotros iremos a ganar el partido".

Morgado manifestó que todavía no han analizado al equipo arlequinado. "De momento hemos visto poco. Es un equipo bastante joven , muy activo y dinámico y que es alegre a la hora de jugar. Con Óscar (Cano) han conseguido tener una segunda vuelta muy buena. Le sacó bastante rédito a la plantilla, sacaron bastantes puntos con la sensación de poder salir de esa zona de descenso y permanecer en la categoría, que es algo que en noviembre parecía algo casi imposible. Le ha dado un vuelco a la plantilla para sacarle lo máximo".

"Espero un partido con una intensidad muy alta porque ellos se la están jugando. Nosotros querremos hacer las cosas bien delante de nuestra afición, por lo que será un partido entre dos equipos que se la están jugando", valoró.

Sobre la temporada del equipo lucense, dijo que: "Este no ha sido el año más brillante de todos. Pero hay años que son así, que no salen como uno cree y en los que todo es mejorable a nivel colectivo e individual, pero estoy contento de mi aprendizaje otro año más, aunque me queda la espina clavada de no poder jugar al menos el play off con el Lugo, que era el objetivo".

Por último, habló sobre su posible continuidad en el equipo, algo que tendrá que "valorar", aunque está "abierto a todo". "Todavía no sabemos nada. Entiendo que en esta categoría las cosas son más pausadas que en otras categorías a la hora de hablar de futuro, porque el tema económico no es el mismo que cuando estás en el fútbol profesional. Ahora acabaremos la temporada, nos iremos para casa y supongo que luego se verá todo, habrá contactos y se verá qué es lo que pasa".

"Depende de todo. Creo que cada año hay que valorar, pero yo estoy abierto a todo porque aquí me trataron genial. Todo es ver lo que mejor le venga a la familia, que es lo primero. Todo se verá", recalcó.