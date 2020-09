Cerca de cuarenta clubes de la provincia piden medidas para volver a competir

El Covid-19 tiene en jaque al fútbol no profesional en la provincia de Lugo. Los clubes modestos lucenses viven días de incertidumbre sobre la celebración de la próxima temporada. La preocupación por la salud de los jugadores y técnicos, la inconcreción de una fecha de inicio de las competiciones o la inexistencia de un protocolo que regule la celebración de entrenamientos y partidos forman parte del día a día de los equipos. Por estos motivos, cerca de cuarenta clubes de toda la provincia se plantean no jugar al fútbol hasta que esas incógnitas se resuelvan y haya las condiciones sanitarias imprescindibles para no correr riesgos.

Treinta y nueve clubes de Primera, Segunda y Tercera Autonómica de Lugo firmarán un manifiesto en el que se muestran contrarios a la "proposta da FGF (Federación Galega de Fútbol) de comezar os adestramentos no vindeiro mes de outubro e as competicións no mes de novembro e tamén sobre a viabilidade dun posible protocolo de actuación debido á Covid-19".

Estos clubes consideran "coa situación actual da pandemia" una "irresponsibilidade comezar as ligas de fútbol rexional" en noviembre, se muestran contrarios a la obligación del uso de mascarilla para jugar competiciones y a la figura del "responsable de protocolo e hixiene" ya que creen que "non é de recibo que esa responsabilidade recaia sobre algún membro do clube".

Otro punto de desencuentro es el cargo de los test serológicos para jugadores, cuerpo técnico y delegado en los clubes, pues supondría un desembolso muy alto para los equipos. Además, exigen que haya un protocolo que asegure un control sanitario que reduzca los posibles riesgos de contagio a los futbolistas y que no se le de por perdido un partido a un equipo por no poder jugarse al "ter xogadores con Covid-19 positivos ou porque determinado municipio ten as instalacións pechadas", lo que sería, según su posicionamiento, "unha competición totalmente adulterada".

"Tuvimos una toma de contacto con otros clubes de la provincia y la mayoría de los equipos de Segunda Autonómica no querían comenzar la Liga. En Cospeito ya habíamos tomado la decisión de no competir tanto por las buenas como por las malas. Llamamos a la Federación para poner en conocimiento nuestra postura y nos dijeron que esto podría tener consecuencias y nos podían descender. A nosotros eso nos da igual, porque lo que nos importa es la salud de los jugadores y de sus familias", indicó el presidente del Cospeito, Jesús Novo.

"Vivimos esta situación con mucha incertidumbre", afirma el entrenador del Pol, Alberto López. "La situación se complicó mucho por la pandemia y parece difícil que pueda haber fútbol provincial en los próximos meses", valoró López. "Con los protocolos que hay en estas categorías lo veo inviable. Esto, unido a la salud, hace que la mayoría de los clubes a este nivel no quieran jugar. Tenemos unos protocolos demasiado exigentes, con un nivel de decisiones para hacer deporte muy complicados y un plan de competición muy difícil. Nadie quiere arriesgarse en una competición en la que va a haber muchos descensos y pocos ascensos", añadió.

Sin fechas y a la espera del protocolo

Desde la federación gallega de fútbol la postura es que resulta imposible tener un plan competicional hasta que no haya un protocolo activo y aprobado por parte de las autoridades sanitarias, y que sea viable para la federación y los clubes. Desde la federación gallega insisten en que se está trabajando, pero hay que ver también la evolución de la pandemia, algo fundamental en este momento. "Los protocolos que salieron, entre ellos lo de los mascarillas, no serían factibles para la competición de fútbol y hasta que haya un protocolo validado por las autoridades sanitarias, no puede haber avances", asegura Manolo Vilachá, delegado de la federación gallega en Lugo.

Fechas

Vilachá asegura que a un 99% no habrá fútbol aficionado en noviembre. "No hay fecha de inicio de competiciones porque nadie sabe como avanza esto. Hay una serie de preguntas que no tienen respuesta. Nunca se dio desde la federación ninguna fecha de inicio para ninguna competición", dijo.