El centro del campo del Lugo, clave en Amorebieta

Dos hombres para controlar el centro del campo, recorrer metros y sacrificar su físico por el equipo. El plan de Rubén Albés pide un sobreesfuerzo a la pareja que forma en el mediocampo, exigida en la presión, concentrada en el cierre de las líneas de pase por dentro, colaboradora en las coberturas de los costados y aceleradora del juego en transición. El puesto de Hugo Rama y Josep Señé, como lo será para Juanpe o Fernando Seoane, será clave este domingo (14.00 horas) ante un Amorebieta con una misión similar para su medular.

Rama y Señé han formado desde el inicio en casi todos los partidos de lo que va de competición. El compostelano siempre ha salido como titular, mientras que el catalán lo hizo en trece de las quince ocasiones posibles.

Su labor es básica para manejar el centro del campo. Sin la obligatoriedad de iniciar el juego, son el primer apoyo de Xavi Torres o Carlos Pita, incrustados entre centrales para comenzar la jugada desde atrás. Su misión ofensiva es la de avanzar en conducción —especialidad de Señé— o con balones en largo hacia los costados o al punta, tarea en la que tanto Rama como el ex del Celta, Cultural Leonesa o Castellón también brilla. Los dos son capaces de dar el pase final o de llegar en segunda línea.

En tarea defensiva uno de los dos suele saltar a la presión justo por detrás del punta, bajan metros para evitar espacios o están atentos a las subidas de los extremos para tapar los huecos que puedan aparecer en la banda.

Juanpe es una alternativa perfecta para el centro del campo

En esa tarea también puede funcionar Juanpe, al que esa posición de volante que raya casi en el box to box le sienta como anillo al dedo. "A mí me gusta el subir y bajar, el tener que defender y también atacar. Soy un jugador al que le encanta estar por todos lados y, en este sentido, creo que el sistema me ayuda", declara el jugador andaluz.

Si en el Lugo hay varios especialistas en este puesto, también en el Amorebieta, próximo rival de los rojiblancos en la Liga, importa la medular como eje para defender y salir en transiciones.

El conjunto vasco forma habitualmente con un 5-3-2. Su entrenador, Íñigo Vélez de Mendizábal distribuye a tres centrocampistas que puedan reducir los espacios para que no haya transiciones o líneas de pase en tarea defensiva, que presionen al rival para recuperar al balón y que puedan salir rápido si el esférico vuelve a su posición en terreno contrario.

Mientras Markel Lozano forma más en la medular, casi como pivote, el ex del Lugo Álvaro Peña forma más como volante con libertad, mientras que Olaetxea o Iker Bilbao pueden desempeñar funciones más defensivas o avanzar hacia arriba para finalizar.

El Lugo-Ibiza será el domingo 5 de diciembre a las 18-15 horas

El Lugo jugará ante el Ibiza en el Ángel Carro el próximo domingo 5 de diciembre a las 18.15 horas en un duelo que podría ser fundamental para la salvación entre dos equipos llamados a pelear por el mismo objetivo hasta el final de la presente temporada.

Whalley y Campabadal



El meta Óscar Whalley, lesionado en una mano, y el lateral derecho Eduard Campabadal, con una dolencia muscular, están cerca de reaparecer tras avanzar positivamente de sus problemas físicos. Más cercano parece el retorno del lateral derecho, que podría incluso viajar a Amorebieta.