Una línea de la primera plantilla que se reforzará con prioridad. La defensa cuenta con cinco integrantes del equipo profesional, de los que uno, Borja San Emeterio, todavía no tiene su puesto asegurado a pesar de su buen rendimiento en lo que va de pretemporada. Con la intención de que este número se incremente hasta ocho para tener a dos zagueros por puesto, el Lugo peina el mercado para encontrar jugadores que refuercen una zona del campo clave para el entrenador Juanfran García.

El nombre que cuenta con serias opciones para competir con Canella en el lateral izquierdo es el de Roberto Corral. El carrilero del Valladolid B tiene una oferta del conjunto rojiblanco encima de la mesa y la buena relación entre los dos clubes puede ser un punto a favor para su aterrizaje en el Ángel Carro. Otro factor decisivo es el propio deseo del futbolista, que quiere acompañar a su excompañero en el filial pucelano, Diego Alende, en su aventura lucense y prioriza la opción rojiblanca sobre otras. El interés de otros equipos en su fichaje es el principal escollo a solventar por parte del director deportivo, Jorge de Cózar.

En el lateral derecho el Lugo tiene a dos futbolistas, Campabadal y Borja San Emeterio. El cántabro ha recibido los elogios de Juanfran por su buen papel en este verano de preparación para la 2020-2021, pero su puesto aún no parece asegurado. De hecho, en el último duelo ante el Spórting no disputó ningún minuto a pesar de estar en la convocatoria, mientras que no estará este miércoles ante el Celta al no viajar a Vigo. De seguir en Lugo, el puesto quedaría zanjado con los dos jugadores.

El centro de la defensa es la línea que cuenta con menos integrantes. La temporada pasada ya fue una de las posiciones que el club tardó más en cubrir e incluso los dos centrales que acabaron por ser indiscutibles, Marcelo Djaló y Mathieu Peybernes, junto con Josete Malagón, llegaron en las últimas jornadas de mercado.

En la actualidad, solo Djaló y Alende son miembros del primer equipo. Con la opción de Pita para formar como central —aunque Juanfran lo está utilizando en su posición habitual de mediocentro—, es la cantera la que está supliendo las carencias en esta posición. El buen rendimiento de Pedro López y Quindimil han permitido a Juanfran que la zaga sea competitiva en los entrenamientos y en los dos amistosos disputados hasta el momento.

Para intentar reforzar esa posición, la dirección deportiva busca en el mercado futbolistas de un perfil similar al de los dos centrales que han rendido a la perfección en el Lugo: Peybernes y Miguel Vieira. Encontrarlos supondrá tener un cerrojo de garantías atrás.