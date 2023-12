La destitución de Pedro Munitis, una sorpresa en plena madrugada

Con nocturnidad, y según opinan muchos, con alevosía. Así comunicó el Club Deportivo Lugo la destitución de Pedro Munitis horas después de la primera derrota a domicilio del equipo en Primera RFEF. A las 2.02 de la madrugada del sábado al domingo, el club anunciaba en sus redes sociales la bomba: el cese del entrenador cántabro después de 17 jornadas en las que logró siete victorias, cinco empates y cinco derrotas, cuatro de ellas en el Ángel Carro, quizá el verdadero detonante.

Un mensaje que, pese al momento elegido para su publicación, se inundó de respuestas de aficionados albivermellos que no entendían la decisión del club. "Echan al entrenador a un punto" de los puestos de play off de ascenso, decía un usuario. "Pues nada, vuelta a las andadas. La enésima demostración de que el club jamás tendrá la estabilidad necesaria", afirmaba otro. También se escribieron mensajes a favor del cese, esperado desde un sector de la afición que hace semanas que empezó a manifestar sus dudas durante los partidos disputados en casa. "La destitución es justa, la plantilla no es para estar donde estamos", o "totalmente de acuerdo, el equipo daba para mucho más" fueron algunas de las opiniones que se vertieron en los cientos de comentarios que despertó la gran noticia del CD Lugo en lo que va de temporada.

La realidad es que se trata de una decisión inesperada, y más si se tiene en cuenta que la trayectoria del equipo, aunque irregular, le mantenía en la séptima plaza antes del parón navideño, a nueve puntos —o tres victorias— del líder, un Celta B que precisamente será el próximo rival del equipo lucense en el Ángel Carro. Eso sí, ya con un nuevo entrenador en el banquillo local.

La salida de Pedro Munitis se produce en un momento clave en la temporada rojiblanca. Lo es porque sucede después de poner fin a la única racha positiva que ha tenido el equipo en este curso —ocho partidos fuera de casa, solo una derrota ante el Cornellá este fin de semana— y antes de uno de los partidos más importantes en la historia del club: el que le enfrentará ante el Atlético de Madrid el próximo 6 de enero en el Ángel Carro, en los dieciseisavos de final de una Copa del Rey que este año ilusiona a la parroquia albivermella.

Un encuentro que no se entiende sin el trabajo previo de Pedro Munitis y su cuerpo técnico. Con él a los mandos, el Lugo superó dos eliminatorias coperas, una de ellas ante un rival de superior categoría como el Mirandés, hoy en Segunda División. La clasificación y posterior sorteo de Copa del Rey con uno de los tres gordos en el camino del Lugo apaciguó la situación del equipo, que venía de firmar un excelente mes de octubre pero había bajado su rendimiento en los últimos partidos. Con todo, nada parecía indicar que la posición del entrenador estuviera en duda, aunque en el Club Deportivo Lugo de Tino Saqués esto es algo que nunca se puede dar por hecho.

La llegada de Pedro Munitis se produjo en un clima de confusión que siempre parece acompañar al club a la hora de elegir a su nuevo entrenador. La tardanza en tomar la decisión de renovar a Iñigo Vélez de Mendizábal, el cuarto y último técnico albivermello el curso pasado, y su fichaje por la Ponferradina cuando el Lugo todavía no había anunciado su desvinculación con el vasco, marcó la llegada a la capital lucense de Pedro Munitis, un nombre que no estaba en las quinielas pero que ya había mantenido reuniones con Tino Saqués tiempo atrás.

Después de una construcción de plantilla que dejó ciertas dudas y que se alargó hasta ya iniciada la competición oficial en Primera RFEF, Munitis sufrió su primer golpe en la línea de flotación con la dura derrota en casa ante el Deportivo (0-3). Desde aquel día surgieron unas dudas que el técnico cántabro no supo contrarrestar con victorias en casa. Ese y no otro ha sido su gran lunar en su etapa rojiblanca. Las derrotas ante el Deportivo, Nástic (0-1), Cultural Leonesa (0-3) y Arenteiro (0-1), todas en el Ángel Carro, preocuparon demasiado a una directiva acostumbrada a ejecutar drásticos giros de timón a lo largo de las temporadas.

El de Munitis es el último de una presidencia que acumula ya 17 entrenadores a sus espaldas y que ha destacado por un intervencionismo extremo, con todo lo bueno y lo malo que ello implica. El Lugo, equipo recién descendido a Primera RFEF después de once campañas seguidas en la categoría de plata, vuelve a estar sin entrenador y lo hace antes de una fase determinante de la temporada. ¿Lo positivo? Un parón navideño de dos semanas que ofrece el tiempo necesario al club para tomar una decisión meditada y elegir al mejor sustituto posible.

Solo Albés estuvo más de un año

Todos los entrenadores tienen fecha de caducidad, pero cuando llegan al Lugo la cuenta atrás se acelera a un ritmo superior a cualquier otro equipo. De los 17 entrenadores que han pasado por el Lugo desde que Tino Saqués es presidente, solo Rubén Albés ha logrado mantenerse en el banquillo más de una temporada. En su caso, un total de 14 meses, el récord absoluto de los técnicos que han pasado por el Ángel Carro.

Tras Albés, los entrenadores que más tiempo han dirigido al CD Lugo fueron Luis César Sampedro y Francisco Rodríguez. Los dos lograron permanecer una temporada completa en el club (2016-2017 y 2017-2018 respectivamente). Luis César, además, vivió una segunda etapa en el club que tan solo duró un mes en 2021.

Joan Carrillo fue el tercer entrenador del Lugo el curso pasado y fue el técnico que menos tiempo ocupó el banquillo lucense: solo estuvo algo más de un mes. Los malos resultados bajo su mandato propiciaron la rápida decisión.

Solo tres de los 17 entrenadores que ha fichado Saqués iniciaron y acabaron el curso. El presidente ha vuelto a tomar la decisión con Pedro Munitis y en los próximos días el club anunciará su relevo