El CD Lugo pretende al menos otras tres contrataciones en el mercado estival

El Lugo pretende, como mínimo, otras tres contrataciones en el mercado estival, según explicó el director deportivo, Mauro Pérez, en la presentación de una de las novedades de la plantilla, David Mayoral.

El tinerfeño precisó que la plantilla tendrá en torno a 23 jugadores, "uno arriba o abajo", y dijo que busca "un central" que tenga "más experiencia" que los que están en la plantilla, un lateral derecho que va a llegar "tarde, pero que va a ser bueno, joven y con proyección", y un jugador de banda izquierda, preferentemente zurdo y "rápido, encarador y profundo".

También aspira a reforzar "alguna otra posición en ataque", en concreto un delantero centro, e "incluso" el centro del campo con un futbolista que juegue por delante del doble pivote, del estilo de Juanpe Jiménez.

Preguntado por si se trata de Sergio Aguza, del Almería, indicó que "cumple esas características" pero el Lugo también "maneja otros nombres".

El equipo gallego ha contratado al extremo derecho, el centrocampista Juan Antonio Ros, que puede actuar como central, el delantero Chris Ramos y el portero Óscar Whalley.

Del guardameta, el último fichaje cerrado, el responsable del área deportiva, señaló que "se adaptaba al estilo" del equipo y destacó que tiene un "dominio del juego aéreo bastante superior a la media de la categoría".

"Recibiremos centros por fuera ya que nuestro juego es por dentro. Óscar llega en propiedad y no nos tenemos que preocupar del futuro a medio o largo plazo", indicó Pérez, quien no se mostró "partidario de tener tres porteros" del primer equipo, por lo que Alberto Varo podría dejar el equipo este verano.

"Es un tema que vamos a resolver en breve", comentó el director deportivo sobre la portería rojiblanca.

Mayoral: "Para mí es una gran oportunidad volver a Segunda"

El extremo David Mayoral, una de las caras nuevas del Lugo, aseguró que el club gallego le ofreció la "gran oportunidad" de volver a LaLiga SmartBank, en la que se reencontrará con el técnico Rubén Albés, que le entrenó en las categorías inferiores del Valladolid y, la temporada pasada, en el Hermannstadt rumano.



"Es una gran oportunidad para mí volver a Segunda División. Estoy en un momento de madurez perfecto después de los altibajos que he tenido, mi compromiso es al cien por cien con el club y voy a sacrificarme al máximo para dar lo mejor de mí y ayudar a conseguir los objetivos", declaró en una rueda de prensa telemática.



En ella, el futbolista cedido por el Cádiz reconoció que el hecho de que Rubén Albés esté en el banquillo del Lugo "influyó" en su llegada al equipo, que afronta su décima temporada consecutiva en la categoría de plata.



"Es el club que más fuerte ha apostado por mí, es un equipo contrastado en la categoría y no me lo pensé dos veces. Hablé con el Cádiz y consideraron también que debía salir cedido", señaló.



En su carrera, además del Valladolid y Cádiz, al que llegó en 2020 y con el que no ha debutado en partido oficial, pasó por UCAM Murcia, Alcorcón y el Hermannstadt de Rumanía.



El director deportivo del Lugo, Mauro Pérez, consideró que es un futbolista que le ofrece al equipo "mucha variabilidad ofensiva" al poder jugar en varias posiciones de la línea de ataque.



"El entrenador confía mucho en él. Yo le conozco perfectamente. Entendemos que va a ser una pieza importante dentro del esquema de Rubén (Albés)", manifestó el responsable del área deportiva.