El CD Lugo piensa ya en la Copa del Rey

El Club Deportivo Lugo cuenta ya los días para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia. La visita del Atlético de Madrid, un equipo de Champions League, al Ángel Carro este sábado (16.00) despierta ilusión entre la afición albivermella, que va a colmar su sueño de ver en directo a uno de los tres grandes del fútbol español y está necesitada de buenas noticias.

La eliminatoria de Copa del Rey a partido único se enmarca dentro de los dieciseisavos de final y llega después de que el equipo lucense haya superado las primeras dos rondas, ante el Club Atlético Antoniano (0-1) a domicilio y ante el Mirandés (2-0) en casa. El sorteo de la tercera eliminatoria prometía un grande en el Ángel Carro y no defraudó a nadie. Tras descartar las bolas de Real Madrid y Barcelona, al Lugo le tocó el "gordo" del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, un equipo con el que además comparte colores.

Es un duelo de importancia, por la entidad del rival y por la posibilidad de disputar los octavos de final de una competición que desde que se juega a partido único ha ganado interés y ha abierto una puerta a los equipos más modestos. El Lugo ha visto la oportunidad y se ha colado en una ronda en la que en principio nadie le esperaba pero que afrontará con ambición y responsabilidad.

Lo hará, además, en un estadio lleno hasta la bandera. El ritmo de venta de entradas no ha bajado desde que se abrió el plazo el pasado día 26 de diciembre y al cierre de esta edición apenas quedaban unas 60 disponibles en el Fondo Norte.

El lógico afán recaudatorio del club ante un duelo de esta magnitud no ha pasado factura a la hora de agotar las localidades, por lo que el estadio contará con un ambiente de excepción para vivir un partido histórico.

Además, y para enriquecer la experiencia a unos pocos afortunados, este miércoles el propio club puso a la venta una decena de asientos denominados "Banquillo VIP CD Lugo", situados justo detrás del banquillo del Atlético de Madrid y que permitirá a los asistentes "vibrar en directo con todo lo que suceda a ras de campo". El precio de estas entradas asciende a 150 euros cada una.

DINÁMICA. La realidad es que la eliminatoria copera no llega en el mejor momento futbolístico del equipo rojiblanco. La dura derrota ante el Celta B este martes en el Ángel Carro le hizo arrancar el año de la peor manera posible y amargó el estreno de Paulo Alves en el banquillo.

La actuación de los jugadores del filial celeste fue indefendible para un equipo que completó la peor primera parte de la temporada y que trató de reaccionar en el segundo tiempo sin éxito. Los cambios tácticos introducidos por el nuevo técnico no tuvieron el efecto deseado y, de hecho, el gol encajado al cuarto de hora de arrancar el duelo fue una losa psicológica demasiado grande para los futbolistas del Lugo.

Sobre esto habló precisamente el máximo responsable del vestuario en su primera rueda de prensa post partido. Paulo Alves lamentó el bajón anímico de sus jugadores tras el tanto de Alfon desde fuera del área y pidió "personalidad" a los suyos de cara a los siguientes partidos, el primero de ellos este sábado ante el Atlético.

El portugués sabe de que la Copa del Rey no es un objetivo para el club, pero es consciente de que una buena imagen a pesar de la más que probable eliminación inyectaría confianza en un vestuario que no termina de encontrar una identidad clara sobre el terreno de juego.

ADAPTACIÓN AL MÍSTER. "Cuando hay un cambio de entrenador y un cambio de sistema, es todo nuevo y nos tenemos que adaptar lo más rápido posible para que no nos pase factura porque queda poco para que empiece la segunda vuelta y esto tiene que arrancar lo antes posible", comentó Antoñín tras el partido ante el filial del Celta.

Sobre la visita del equipo de Diego Simeone, el delantero malagueño aseguró que es uno de esos partidos "que todos quieren jugar y que todo aficionado quiere ver, porque vienen los mejores futbolistas de España y del mundo, y es una cita importante que queremos disfrutar, pero tenemos que analizar los fallos de esta última derrota para afrontarlo en las mejores condiciones posibles".

"TODAVÍA NO ME LO CREO". Uno de los futbolistas de la plantilla rojiblanca que más ganas tiene de que llegue la eliminatoria copera es el canterano Jorge González. Después de once años en el club y de pasar por todas las categorías inferiores, se ha instalado en el primer equipo y es uno de los cambios recurrentes en los últimos partidos en los segundos tiempos. El extremo demuestra compromiso y orgullo cada vez que pisa el terreno de juego, algo que le agradecen los aficionados que bajan al estadio. "Todavía no me lo creo", decía sobre la visita este sábado del cuadro madrileño. "Es algo increíble, jugar contra gente que has visto toda la vida en la televisión va a ser una sensación brutal", dijo.

Un partido que despierta ilusión y que debe servir al Lugo de punto de inflexión en una temporada marcada por la irregularidad en la primera vuelta. El estadio empujará como nunca para levantar a los suyos.