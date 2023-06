El CD Lugo, de luto por la muerte de Loli Rodríguez

El CD Lugo lamentó este sábado el fallecimiento de María Dolores Rodríguez Ávila, conocida por todos como Loli, trabajadora del club y esposa de Carlos Sánchez Cabo.

"Unha ausencia irreparable para toda a familia albivermella, que perde a unha muller moi querida por todos. O club permanecerá xunto á familia nestes duros momentos, e chora neste día negro", indicó el CD Lugo en un comunicado.

Loli Rodríguez fue homenajeada junto a su marido, que se jubiló tras 45 años en el club, el pasado mes de abril en los prolegómenos del partido ante la Ponferradina. Deja dos hijos.

Hoxe é un día de moita dor para todos nós.

