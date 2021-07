El CD Lugo 21/22 echa a andar

El Lugo 2021/2022 echó a andar este jueves en Pol. El entrenador rojiblanco, Rubén Albés, afirmó que el "objetivo" de seguir en Segunda División tiene que ser "firme desde el inicio" y señaló que espera la llegada de fichajes que incrementen "la competitividad y las alternativas".

"Empezamos la pretemporada y trataremos de que sea exigente, y construir un equipo sobre los valores que tiene el Lugo. A partir de ahí, ir desarrollando nuestro modelo, ir incorporando futbolistas que nos vayan incrementando el nivel de competitividad y alternativas", comentó en declaraciones que facilitó el club.

