Sergi Vidal: "En una situación límite puedes reaccionar"

La experiencia de Sergi Vidal le lleva a advertir de las complicaciones que representará la visita, el próximo sábado, al Delteco GBC, colista de la Liga Endesa. Para el alero catalán, el hecho de que los vascos lleven cuatro meses sin ganar en su cancha donde solo han logrado dos triunfos o que solo sumen cuatro victorias en lo que va de temporada no son un indicativo de que el partido, para el Cafés Candelas Breogán, sea más asequible que otros. "Es que yo interpreto esos datos al revés. No los veo como algo que nos vaya a facilitar el trabajo sino que creo que todos son motivos para que ellos quieran revertir su situación. No va a ser nada fácil. En casa cuesta la hostia ganar, fuera ya ni te cuento. Por lo tanto, máximo respecto al GBC porque cuando un equipo está en una situación límite puede reaccionar y, desde luego, ante nosotros intentarán sacar todo lo que les quede", dice.

Para el jugador breoganista con pasado en el Gipuzkoa, donde jugó en la temporada 2011-12, el conjunto donostiarra aún no tiró la toalla como lo demuestra el haber incorporado dos refuerzos recientemente, como Matic Rebec y Nick Zeisloft. "Que nadie lo dude, están dispuestos a luchar hasta el final por la permanencia. Estar en la ACB es un privilegio. No es fácil llegar hasta aquí, como se sabe muy bien en Lugo. Cuando estás en la ACB no te quieres ir y haces todo lo posible para seguir", comento el alero, que además añadió que las incorporaciones "van a ser positivas". "Cuando un equipo está en una dinámica negativa y no consigues ganar, el equipo entra en una dinámica de nervios y de ir arrastrando derrotas. Los jugadores nuevos no llegan con esa mochila y aportan a nivel mental y de nervios lo que le falta al equipo porque no han vivido la angustia de sus compañeros", dijo.

De todas formas, el encuentro para el Breogán no deja de ser de vital importancia de cara a su futuro en su actual competición. Así lo ve, Vidal: "está claro que es un partido muy importante". "Todos lo son porque para sumar victorias hay que ganar partidos y todas valen. La diferencia en este partido es que es una oportunidad de sumar pero ante un rival directo, lo que le da más rentabilidad", añade.

En esta situación, el jugador no tiene dudas sobre la forma en que su equipo afrontará el partido. "Todos sabemos de la importancia de este encuentro. Si en un partido así no estás motivado y dispuesto a darlo todo es que algo estaría fallando. Saldremos a tope, sin ninguna duda", explicó.

Con respecto al momento de su equipo, Vidal lamentó las dos últimas derrotas. "Competimos casi siempre pero en ocasiones no lo hacemos los cuarenta minutos y esto es lo que nos penaliza. Hay que ser positivas y seguir trabajando", finalizó el alero.