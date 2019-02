Breogán vs. Murcia: un drama en el Pazo

Una gran parte de la lucha por la permanencia en la Liga Endesa se podría dilucidar el próximo domingo (17.00 hora,s en el Pazo dos Deportes de Lugo) en el encuentro que enfrentará al Cafés Candelas Breogán y al Ucam Murcia.

Aunque queda casi toda la segunda vuelta de la competición, la mala dinámica de juego y resultados en la que se desenvuelven ambos conjuntos hacen que este duelo adquiera tintes casi dramáticos. Para el Cafés Candelas Breogán es la oportunidad de cerrar una serie de cuatro derrotas, pero sobre todo la gran ocasión de distanciarse de la penúltima posición, la que ahora ocupa su próximo rival, en dos triunfos, que en la práctica podrían ser tres si la victoria se produce por más de doce puntos, ya que en el partido de la primera vuelta el triunfo fue para los murcianos (76-64).

Sería un margen que no aseguraría nada, pero sí más que interesante sobre todo si se tiene en cuenta que el Murcia no termina de encontrar su juego. El equipo que ahora dirige Sito Alonso -debutó con derrota el pasado domingo ante el Obradoiro después de sustituir a Javi Juárez- acumula ocho derrotas consecutivas y fuera de su cancha solo ha sido capaz de ganar en San Sebastián, al actual colista, el Gipuzkoa.

Lógicamente, desde la óptica del Ucam Murcia, el encuentro de Lugo es la oportunidad de abandonar la posición de descenso que ahora ocupan y de no desengancharse de la competición liguera.Por lo tanto, afrontarán el partido con una auténtica final.

La principal característica del conjunto murciano es el gran físico que luce en todas las posiciones y del que intenta sacar el máximo partido. De hecho es el conjunto más castigado con faltas de la competición y fue un factor determinante en el triunfo que en la primera vuelta consiguieron ante el Breogán. De aquel encuentro se produjeron variaciones en ambos conjuntos. En Murcia ya no están Edu Durán ni el italiano Marcos Delia, que se fue al Joventut, y en su lugar llegaron Dino Radoncic, procedente del Burgos, y el ala-pívot serbio Luka Mitrovic, mientras que en el Breogán el que no está es Jerome Jordan. Una ausencia que está lastrando claramente el conjunto de Lezkano. La marcha del jamaicano, sin un sustituto en condiciones como ha hecho el Murcia para compensar a Delia, ha desequilibrado una plantilla que ha vuelto a mostrar en las últimas jornadas importantes carencias que tendrá que solventar para no llegar al parón liguero señalado como candidato para acompañar al Gipuzkoa a la LEB.

Estadísticamente, el Murcia es el segundo equipo, tras el Gipuzkoa, con menos anotación de la liga (74,6 puntos). La de Lugo será también la pelea entre dos de los conjuntos con peores porcentajes tanto en tiros libres con en los tiros de dos puntos y, después de Joventut y Gipuzkoa, los equipos que más posesiones desperdician por encuentro.

La pésima trayectoria del Universidad Católica de Murcia en la Liga Endesa contrasta con su participación en el Basketball Champions League, donde ya se han asegurado, como primeros de grupo, su clasificación para octavos de final, después de ganar doce de los trece encuentros disputados.

Esta noche, a las 21.00 horas, el Murcia recibe la visita del Banvit turco, en un partido intrascendente ya que, como está dicho, los de Sito Alonso ya tienen asegurada la primera posición del Grupo A de la principal competición Fiba.