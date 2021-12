La Liga ACB, sobre la suspensión en Bilbao: el CB Breogán dice la verdad

La ACB, consultada el miércoles por este diario, aclaró las condiciones en las que se produjo la suspensión del encuentro que deberían de haber jugado el pasado domingo en el Bilbao Arena el Bilbao Básket y el Río Breogán y que coinciden plenamente con los argumentos publicados por la entidad lucense.

Según la ACB, en la decisión de suspender el encuentro los clubes implicados no tuvieron ningún poder de decisión, añadiendo que, y así se refleja en la normativa, solo la ACB tiene potestad para suspender un partido y en el caso de Bilbao, por lo tanto, la decisión fue totalmente de la organización de clubes. Si la ACB, señalaron, decide suspender un partido los clubes no tienen nada que decir.

También aclararon desde la Asociación de Clubes que la suspensión del partido se debió a la imposibilidad de subsanar el problema que impedía que el partido se pudiera jugar en las debidas condiciones. El hecho de que se tomara la decisión de una forma tan rápida –se comunicó la decisión a los trece minutos– fue debido, según explicaron, a que el problema con el marcador ya se conocía desde mucho tiempo antes de la hora fijada para el comienzo del partido y que durante ese tiempo no se había encontrado una solución para que se pudiera desarrollar el choque con normalidad.

Desde que se decidió la suspensión del encuentro, porque no funcionaba el cubo de posesión de una de las canastas sin que hubiera recambio, las dos entidades implicadas intercambiaron comunicados expresando distintos puntos de vista. Desde el club bilbaíno se señaló que el partido no se había jugado el partido por falta de consenso y aún este miércoles la presidenta del Bilbao Básket Isabel Iturbe volvió a insistir en la responsabilidad del club lucense y más concretamente de su entrenador, Paco Olmos, señalando en Radio Bilbao que "no sé que pasó por la cabeza del responsable del Breogán para decidir lo que decidió".

El Río Breogán, por su parte, sostuvo desde el mismo domingo que la suspensión del encuentro había sido responsabilidad única de la ACB y que así lo establece la normativa. En la tarde del martes, la entidad breoganista hizo público un segundo comunicado para insistir que en ningún momento se negaron a jugar. En Bilbao se quiere buscar también un paralelismo entre lo ocurrido el pasado domingo y en la primera jornada de la temporada 18-19 en la que se suspendió el partido que tenían que jugar el Breogán y el Joventut por fallos en el marcador central.

Hay dos diferencias básicas,en primer lugar la normativa no exige un marcador central de repuesto –sería inviable– pero sí es obligación de los clubes disponer de marcadores de posesión, dos de cubo y dos de suelo, de repuesto.

Además el conjunto vasco es reincidente ya que el partido de la segunda jornada de esta temporada ante el Zaragoza ya se jugó sin uno de los relojes de posesión.

Victoria del Andorra en la Eurocup

El MoraBanc Andorra realizó un nuevo recital defensivo y ahogó al Turk Telekom Ankara. Los de Ibon Navarro, con los 14 puntos de Clevin Hannah y Codi Miller-McIntyre como grandes protagonistas, derrotó por 98 a 75 a los de Candost Volkan. Los del Principado suman así la cuarta victoria en el grupo A de la Eurocopa y siguen en la zona cómoda. El acierto en el triple y la defensa intensa le dieron el dominio al MoraBanc Andorra. Y es que el conjunto de Ibon Navarro dominó el encuentro en todo momento y se mostró sólido en defensa y con muchas armas para hacer daño en el aro rival. Primero apareció Miller-McIntyre y ya en la segunda mitad fue Hannah el que cogió protagonismo y lideró a los suyos.



ALEGACIONES. Por otra parte, este jueves es el último día para el Río Breogán y el Bilbao Básket si quieren presentar alegaciones ante el juez único de Competición sobre todo lo ocurrido el pasado domingo, y antes de que haya una resolución sobre el encuentro.