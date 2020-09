La pretemporada más larga de la historia del Leche Río Breogán, mes y medio, se completará con un mínimo de cinco encuentros. La confusión que impera en estos momentos en torno a la LEB Oro y sus equipos, hacen que el programa de preparación del equipo lucense no esté completo o que falte confirmación de quienes serán sus rivales, salvo en el caso de la Copa Galicia, que se jugará entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre. Los tres equipos de la LEB Oro (Breogán, Leyma Coruña y Ourense) jugarán una liguilla entre ellos para decidir quién jugará la final ante el Obradoiro.

El club lucense hizo público este martes un adelanto de lo que serán sus partidos de pretemporada. El primero de ellos se jugará en Lisboa ya que, como la pasada campaña, los breoganistas tomarán parte del torneo cuadrangular que organiza el Benfica, los días 18 y 19 de este mes.

Si todo transcurre con cierta normalidad, el Breogán pretende jugar su partido de presentación en el Pazo dos Deportes el día 26 ante un rival de la LEB Oro. El club confirmó que "trabaja para confirmar que se pueda disputar en el Pazo a la espera de las condiciones de aforo".

Y es que los clubes dependientes de la FEB siguen trabajando de cara a la próxima temporada envueltos en una absoluta incertidumbre. Desde el CSD no se ha aprobado un protocolo de actuación -la FEB tampoco parece tener prisa- para responder ante los distintos escenarios que se pueden generar en medio de una pandemia como la actual.

La Federación no quiere variar las bases de competición de la tercera categoría

Tampoco hay indicios, ni por parte de la FEB ni en el caso del Breogán por parte de la secretaría xeral para o Deporte, de las opciones que se pudieran manejar en cuanto a la presencia de público en los partidos.

Por no saber, los clubes de la LEB Oro ni siquiera conocen a ciencia cierta cuál será el sistema de competición. Todo apunta a que la FEB lo debe aprobar y aceptará la propuesta de los clubes salvo en un punto: no habrá el play out de permanencia.

En la propuesta presentada por los clubes de la LEB se establecían tres descensos directos y un cuarto que se decidiría en una eliminatoria entre el sexto clasificado del grupo de permanencia de Oro contra el cuarto de Plata. La Federación no quiere variar las bases de competición de la tercera categoría. Por lo tanto, se mantienen los cuatro descensos directos y el play off de ascenso lo disputarán los siete mejores del grupo de ascenso y el primero del grupo de permanencia.