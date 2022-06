Categoría más exigente

El Racing Vilalbés y el Viveiro, los dos equipos de la provincia que competirán el próximo curso en Tercera División tras el histórico ascenso del Polvorín a Segunda RFEF, ya conocen con qué equipos se encontrarán en un grupo que se reduce hasta 16 contendientes. Las provincias de A Coruña y Pontevedra, con seis equipos cada una, vuelven a ser las más representadas frente a las Lugo y Ourense, que contarán solo con dos conjuntos cada una.

Los equipos manejan una hoja de ruta que tiene el inicio de la competición fijada para septiembre, previsiblemente el día 11, cerrándose la fase regular en mayo. "O obxectivo desta reforma era aumentar o nivel e a profesionalidade e creo que está conseguindo o contrario porque imos estar parados máis de tres meses e pode que perdamos xogadores de calidade que se cuestionen se poden vivir disto así", lamenta Simón Lamas, que cumplirá su quinta campaña al frente del Racing Vilalbés.

Al igual que esta campaña recién finalizada, el campeón obtendrá billete directo a la categoría superior, mientras que los clasificados entre el segundo y el quinto lucharán por la plaza que da derecho a disputar la eliminatoria interterritorial por el ascenso.

En cuanto al descenso, los tres últimos bajarán, "pero haberá que ter moito ollo cos arrastres porque na categoría superior vai haber varios equipos galegos e algún pode acabar caendo", avisa Luis del Río, director deportivo del Viveiro.

Tanto en A Magdalena como en Cantarrana tienen claro que el nivel del grupo va a subir pese a los ascensos de Polvorín y Ourense CF. Para contrarrestar la marcha de estos ha caído a Segunda RFEF el Arousa y han ascendido desde Preferente Arteixo y Paiosaco, del grupo norte, y UD Ourense y Gran Peña-Celta C, desde el sur.

Los ambiciosos proyectos que pueden presentar los dos equipos del grupo sur son los que más preocupan. "Eu creo que o nivel vai aumentar porque UD Ourense e Celta C non van saír a loitar pola permanencia. Son equipos chamados a estar na zona media o alta e o Arteixo creo que tamén, porque ten na súa zona de influencia moitos xogadores de nivel. Os catro descendidos esta campaña foron os catro que ascenderan e os que suben agora teñen moita máis capacidade orzamentaria", alerta un Simón Lamas que se marca como objetivo "ser mellores no traballo diario" y volver a luchar por meterse en el play off.

Similar análisis hacen en Viveiro, donde debido al recorte presupuestario que sufrirán, la única meta es salvarse. "Ourense e Celta C van ser equipos que loiten arriba e Paiosaco e Arteixo son unha incógnita aínda, pero ao estar preto da Coruña teñen un mercado moi interesante", afirma Del Río.