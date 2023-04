Una categoría en duda

Demasiadas incógnitas y pocas certezas en una Primera RFEF que ni siquiera tiene asegurada su existencia la temporada que viene tras la amenaza de su principal impulsor, el presidente del Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, de desmantelarla. La tercera división del fútbol español, que tiene dos años de vida, ha sido un impulso en lo futbolístico, con un aumento de calidad en plantillas y jugadores, pero deficitaria en lo económico, con cambios constantes en cuanto a plataformas televisivas y sin control económico. En ese caldo de cultivo aterrizará el Lugo en la 2023-2024.

Problemas con el modelo

La Primera RFEF comenzó su andadura en la campaña 2021-2022, dividida en dos grupos de 20 equipos y sin tener la categoría de profesional, sino que el organismo del que depende, la RFEF, la considera semiprofesional. Pese al éxito en cuanto al nivel futbolístico de equipos y jugadores, su futuro no está claro y podría desaparecer tras dos años de vida. La guerra entre el presidente de la RFEF y 18 clubes díscolos puede significar el final de la categoría.

El germen del problema se sitúa en la gestión de la Primera RFEF. La Federación propuso dos modelos: uno en el que la RFEF eliminaba sus ayudas económicas, establecía un control económico más exhaustivo y la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales. El segundo mantenía las ayudas, la comercialización conjunta, el control económico, la creación de una comisión para la creación de un convenio colectivo y la cesión total o parcial a un tercero de la comercialización de los activos publicitarios relacionados con la Primera Federación, siempre por medio de la Federación.

La segunda opción era la preferida por Rubiales, pero no por los 18 clubes que no coincidían con el presidente de la RFEF, por lo que el modelo, que debía ser aprobado por unanimidad, no saldría adelante.

Como consecuencia del desacuerdo, Rubiales amenazó con eliminar la competición y volver al modelo anterior de Segunda B.

De esta manera, La tercera categoría del fútbol español tendría seis grupos de 20 equipos al fusionar la Primera y la Segunda RFEF.

Poca viabilidad económica

Pese a buscar una categoría más profesional y que tuviera ingresos mayores, la Primera RFEF ha supuesto más pérdidas para sus integrantes. Tal y como publicó la web especializada en fútbol y economía, Palco 23, el gasto medio de los equipos de la tercera categoría aumentó un 92%, hasta los 3,5 millones de euros, mientras que los ingresos se duplicaron con respecto a la Segunda B, pero la cantidad media fue de 2,5 millones, lo que supone un déficit medio de un millón de euros.

Según esta página, el gasto medio por los salarios de futbolistas aumentaron un 98% hasta los 1,4 millones. La RFEF exige un sueldo mínimo por jugador de entre 20.000 y 35.000 euros en función de los ingresos televisivos del equipo. Así los gastos se situarían en una media de 3,5 millones.

En cuanto a los ingresos, estos aumentaron hasta los 2,5 millones, gracias a los ingresos por abonados, taquillaje, o publicidad, además de la televisión, pero sin alcanzar unos gastos que muestran una categoría deficitaria.

Los grupos, tarde

En caso de que la Primera RFEF sobreviva, la organización de los dos grupos de la categoría tardará en producirse, por lo que el Lugo no conocería a sus rivales hasta bien entrado junio o principios de julio. La pasada campaña, la confección de los dos grupos se dio a conocer el 20 de junio.

Esta temporada será más tarde, ya que el play off de ascenso terminará el 25 de junio, por lo que antes de su desenlace no se llevaría a cabo la creación de los grupos.

Los criterios para llevarlos a cabo no son por proximidad, sino que la RFEF establece varios modelos y son los clubes que jugarán en la categoría los que votan su confección final.