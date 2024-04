Castrín: "El Tarazona va a salir a morder"

El central del CD Lugo, Andrés Castrín, valoró este jueves la visita del Tarazona este domingo al Anxo Carro, un adversario que salió de los puestos de descenso con un gol en el descuento en la última jornada ante el Celta B y que llega a Lugo con el objetivo de seguir sumando de tres para alejarse de la zona peligrosa del grupo 1 de Primera RFEF.

Por ello, el canterano recordó que el cuadro aragonés "viene de sumar dos victorias consecutivas, compite muy bien, son fuertes y nos espera un partido en el que necesitamos desde el primer momento un ritmo alto de juego para sumar los tres puntos", comentó Castrín en rueda de prensa.

Para el central, el Tarazona es un equipo "que se adapta muy bien, aunque en su casa saca rédito de su campo, fuera de ella compiten bien pero lo que tenemos que hacer es hacernos fuertes" en el Anxo Carro "y ganar esta serie de partidos que vienen".

Preguntado por el cuadro aragonés, Castrín insistió en que es un equipo "que complica los partidos a sus rivales" y que llega en alta confianza después de sus últimas victorias.

Según Castrín, "hay que sumar de tres en tres" y reconoció que en el Anxo Carro "nos ha costado un poco, pero a estas alturas hay que ganar todo lo que juguemos en nuestro campo, es una necesidad muy clara", insistió.

Por ello, señaló que está "muy seguro" de que el Tarazona llega a Lugo "a morder, no nos van a perdonar nada" y en este sentido reclamó "no conceder nada, no podemos repetir lo que nos pasó en los últimos partidos, no podemos repetir errores".

El defensa formado en las inferiores quiso mostrar su confianza en la plantilla y aseguró que el equipo "dará la cara" este domingo. "El sacrificio es innegociable, lucharemos hasta el final y ofreceremos nuestro compromiso".

|SP| 📽️



💬 Andrés #Castrín, en sala de prensa: "Na nosa casa o partido será diferente. Temos que sumar tres puntos, só nos vale gañar"



🗣️ Todas as declaracións de Castrín, dispoñibles na nosa web!#ForzaLugo — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) April 4, 2024

El canterano quiso lanzar un mensaje a la afición y apuntó que el equipo "va a dar la cara en lo que queda de temporada, el trabajo es innegociable para nuestra afición y así será" y abogó por corregir "errores" de las últimas semanas para "acercarnos a la parte de arriba".

A nivel personal, aseguró que es una temporada "de adaptación" pero reconoció encontrarse "bien, físicamente cada vez mejor y con más confianza". Sobre la categoría, señaló que el ritmo de juego "es alto, la calidad de los jugadores está ahí, es diferencial, mucho más que en otros campeonatos que he disputado pero creo que me he adaptado bien".