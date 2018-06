El caso Lopetegui llega a Lugo

España se ha vuelto a romper. El anuncio de que Julen Lopetegui será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada, comunicado que llegó el pasado martes -a falta de tres días para comenzar el Mundial- , y la posterior destitución del hasta ayer seleccionador del combinado español, ha vuelto a dividir al país en un debate que no se vivía con una intensidad igual desde la aparición de la tortilla sin cebolla. Hay quien cree que el exseleccionador debería haber continuado al frente del navío español, mientras que otros muchos piensan que la decisión de Rubiales al despedirlo fue acertada. La controversia ha llegado al fútbol lucense, y algunas de las figuras más destacadas del balompié provincial han dado su opinión sobre el asunto.

Óscar Gilsanz, entrenador del Vilalbés: "Hai cousas máis importantes no fútbol que os resultados"

El técnico del Vilalbés, Óscar Gilsanz, considera que la decisión de prescindir de Lopetegui era "obrigada" por las circunstancias en las que se dio la llegada y el anuncio del próximo entrenador del Real Madrid: "Hai cousas máis importantes no fútbol que os resultados. Se pensamos que o Mundial está a dous días pode ser que non sexa o mellor. Pero no fútbol hai cousas máis importantes que gañar ou perder. Hai que presentar uns valores e defendelos. Eu penso que hai que verse no caso, pero creo que era obrigado", cuenta el preparador de Betanzos.

Gilsanz cree que si la negociación con el conjunto blanco se hubiese llevado a cabo con el consentimiento de la Federación, Lopetegui sí podría haber continuado al frente de la selección en el mundial: "Se o saben todos, e a federación me da vía libre, non habería ningún problema", cuenta el técnico rojiverde.

Chusky, técnico del Viveiro: "Creo que es compatible que entrene a la selección y después se marche"

Chusky, preparador del Viveiro, cree que Rubiales se precipita al destituir a Lopetegui, y no vislumbra ningún problema entre que el técnico entrene a España en el campeonato del mundo y después se incorpore al organigrama blanco: "Un club como el Madrid no puede esperar a julio para presentar a un entrenador. Lo único que hizo fue anunciarlo y creo que es compatible con que Lopetegui hubiese entrenado en el Mundial. Si fuera durante una temporada sería diferente, pero por coger al Madrid después no veo ningún problema", asegura Chusky.

El técnico calificó de "errónea" la decisión de la Federación: "El presidente Rubiales dijo que estaba muy contento con el trabajo del entrenador, con todo lo que hizo durante estos años. No sé si las formas de Lopetegui fueron las mejores, pero la medida es muy brusca para una falta de entendimiento".

Roberto Fernández, exguardameta:"Apoio a Rubiales porque España está por riba de calquer adestrador"

El exguardameta chandatés Roberto Fernández Alvarellos calificó a Lopetegui como un "gran adestrador", pero apoya la decisión de Rubiales porque "España está por riba de calquer adestrador": "Penso que a selección está por riba de calquer adestrador, club e xogador. España representa a todos, penso que é un gran adestrador pero España está por riba. O adestrador da selección non pode estar comprometido con ningún equipo", cuenta el exfutbolista del Lugo.

"No momento no que Lopetegui decide que será adestrador no Real Madrid, o cargo é incompatible. Moitos falan da profesionalidade dos adestradores, eu comparto esa decisión e creo que faría un grandísimo traballo. Pero un adestrador necesita exclusividade, e nalgún momento seguro que estaría pendiente do Real Madrid, e iso non pode suceder", asegura Roberto, que ve a Fernando Hierro como la persona «idónea» para tomar las riendas del equipo: "É un papel difícil, pero estaba cercano a Lopetegui e se hai unha persoa que pode alterar o menos posible a convivencia e o xogo é el".

Juan Peón, técnico del Outeiro de Rei: "Si me voy a casar no cojo y me marcho con mi exnovia de vacaciones"

Juan Peón, técnico del Outeiro de Rei durante esta última temporada, tiene muy claro que la Federación Española no podía dejar que Lopetegui entrenase a España en el Mundial: "Yo me imagino que si me voy a casar con una persona, no me marcho con mi exnovia de vacaciones. Y encima, el padre de mi exnovia, que es el que me paga las vacaciones, se entera por fuera. Pues esto es algo parecido", cuenta el entrenador lucense.

Peón cree que ambas partes podrían haber manejado mejor los tiempos: "El problema es que el propio Rubiales explicó que supo que Lopetegui firmara con el Madrid cinco minutos antes de que se emitiese el comunicado. Quizás si lo hablasen antes, hubieses manejado la información de otra forma", asegura.

El entrenador cree que el "clima" se asentará: "El primer partido será convulso porque el cambio es grande. Pero cuando avance el mundial, la situación será más calma que si Lopetegui hubiese continuado", cuenta Peón.

José Durán, entrenador del Polvorín: "Cada uno tendrá sus motivos, hay que ponerse en la piel de unos y otros"

El preparador del Polvorín José Durán cree que es muy difícil "opinar desde fuera": "Cualquiera de las posibilidades iba a ser criticada. La gente que está ahí y tomó esa decisión es la que tiene ahora que trabajar duro", afirma Durán.

"Cada uno tendrá sus motivos, hay que ponerse en la piel de unos y otros. Para un club como el Madrid es complicado estar tanto tiempo sin entrenador, y también hay que comprender a la Federación. No creo que haya que valorar las decisiones ni generar discusiones, la Federación tomó una decisión y punto. Yo lo único que puedo decir es que trabajar en un cuerpo técnico durante un campeonato así requiere las 24 horas y pensar todo el día en scouting, ver partidos, trabajar... No puede compatibilizarse, aunque aquí no sería compatibilizar ya que él pasaría a ser entrenador de un club una vez acabado el Mundial", explica Durán.