Casi tres meses después del último partido de Liga, el Pescados Rubén Burela FSF volvió este lunes a los entrenamientos bajo unos estrictos protocolos sanitarios. El equipo se entrenó en cuatro grupos de tres y cuatro jugadoras, dos por la mañana y dos por la tarde, para dar el primer paso para preparar el play off por el título de la Liga de Primera División femenina de fútbol sala que se disputará en el mes de julio y donde tendrá como rivales a Ourense Envialia, Futsi Atlético y Alcorcón FSF.

El primer grupo que estrenó el pabellón fue el formado por Bea Mateos, Lara Balseiro y Peque. "Por lo menos volvimos a tener un poco de normalidad entre tanta locura", decía la última. "Lo de juntarnos todas queda para más adelante; por ahora estamos cumpliendo los protocolos que nos marca tanto la Federación Española de Fútbol como Sanidad, a nivel de desinfección, mantener la distancia, mascarillas, etc", explica la madrileña, que como el resto de sus compañeras solo puede utilizar la cancha, no los vestuarios. "Nos duchamos en casa", dice.

Peque reconoce que ha sentido "un gran alivio" cuando "he vuelto a pisar el pabellón y a tocar balón". "Hemos estado con mucha incertidumbre", relata la jugadora, que explica que durante el primer día pasaron un "test físico para saber en qué condiciones estamos después de estar dos meses encerradas y paradas, y aunque hemos hecho ejercicios, no tiene nada que ver", analiza.

Y es que para Peque este regreso no se parece en nada a una pretemporada. "No, porque yo en verano me muevo, siempre haces algo, y ahora hemos estado dos meses en casa, pero tenemos a Pablo, que es un gran preparador físico y él sabe bien lo que tenemos que hacer", explica.

A pesar de estar tantos días alejada del parqué, dice, "me he encontrado bien, porque en casa siempre estuve haciendo ejercicio y luego cuando nos dejaron salir también hice ejercicio fuera". "Yo creo que todas teníamos la ilusión de que se pudiera jugar el play off y nos hemos estado cuidando para llegar de la mejor manera posible", dice. "He visto un balón y casi se me caen las lágrimas", concluye.

Ahora a las jugadoras les toca superar etapas. En estas primeras semanas el equipo tendrá que trabajar en grupos reducidos y, sobre todo, primar el plano físico. "Aunque entrenemos en grupos de tres o de cuatro el entrenamiento ha sido individual, con distancia. Poco a poco podremos ir entrenando más juntas y superando etapas", añade Peque.

En la jornada de la mañana le tocó el turno a Bea Mateos, Peque y Lara Balseiro y, más tarde, a Cilene, Jane y Cami. El resto de las jugadoras se ejercitaron por la tarde a las órdenes del preparador físico del equipo de Burela, en un entrenamiento completamente individualizado y donde, sobre todo, quiso ver cómo llegaban las jugadoras tras tanto tiempo de inactividad y alejadas de los pabellones y del fútbol sala.

